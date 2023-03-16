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    神明授意偷香油錢？偷兒詭辯擲聖筊 警跨海逮人

    警方跨海到琉球逮人。（圖由警方提供）

    警方跨海到琉球逮人。（圖由警方提供）

    2023/03/16 16:06

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港廟宇「天封宮」日前發現內裝有香油錢的木箱整桶不見，損失約新台幣20000元，報警後警方循線跨海到小琉球逮人，但洪姓嫌犯竟瞎扯「擲筊請示已獲同意」，但警方當場出事監視錄影打臉並逮人。

    東港分局東濱派出所日前獲報廟宇內香油錢被竊，員警擴大調閱附近監視器畫面掌握男子身分，鎖定61歲居住琉球鄉的洪姓男子涉案。

    警方調查，洪男平時居無定所、四處遊蕩，日前至天封宮參拜時，瞥見神桌上的香油錢桶，即心生歹念，於案發當日預先準備大提袋，趁四下無人直接將香油錢桶裝入袋內據為己有，過程全被廟方監視器拍下。

    東濱所長李俊宏循線得知洪男當下正於小琉球活動，立即率領同仁飄洋過海前往洪男去處查緝，警方找上門時，洪男卻謊稱自己是擲筊經過神明同意後逕自將香油錢帶走，神扯行徑令人大搖頭。

    警方則是當場出示監視器影像，指與其所稱不符，洪男方才悔悟並坦承竊取香油錢，冒犯神明犯下大錯，主動將竊取得來20000元返還祈求獲得原諒，惟竊取過程事證明確，全案訊後將洪嫌依竊盜罪函送屏東地檢署偵辦。

    東港警分局呼籲大眾，法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，勿因四下無人而起貪念，將非屬自己之物品佔為己有，以免涉法，並提醒宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，並應每日清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，以免成為宵小覬覦目標。

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