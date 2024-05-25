為愛痴狂？台中女狂戀外國軍醫助洗錢 法官：為愛喪失理性判無罪

自稱戰地軍醫的騙子，使用中文簡體字噓寒問暖，圖為類似陳女的案例。（警方提供）

2024/05/25 23:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子2021年間，在臉書認識自稱是外國軍醫大衛，兩人大談網路戀情，她匯出自己23萬元積蓄，還提供自己銀行帳戶，再幫對方提領200萬餘元買比特幣洗錢。台中地檢署指控她為了被愛情沖昏頭，為了網路情郎不惜一切代價後果，幫助詐團行騙洗錢，法官卻認為她是被愛情蒙蔽理性，沒有詐欺或洗錢的犯意，判決無罪確定。

判決書指出，陳女被騙過程，是警方宣導、媒體一再報導的典型「愛情詐騙」，陳女於2021年於臉書認識大衛，對方傳在戰地急救中彈士兵的照片，用「中文簡體字」發訊息說，自己是德國駐阿富汗軍醫，兩人網路戀愛後，大衛稱呼陳女「我的愛」、「寶貝」，大衛還強調自己想提前退休，到台灣與陳女相聚。

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大衛請陳女幫忙，代收阿富汗總統給他150萬元美金（折合台幣4800餘萬元），以及他私人物品的包裹，還交給陳女快遞業者的聯絡方式，陳女聯繫自稱是快遞業者的騙徒，對方要求她支付運費，陳女匯出23萬元積蓄，騙徒又宣稱還要再付美金3萬餘元證書費（台幣約100萬元），陳女卻已阮囊羞澀，拿不出錢。

不過，陳女仍聽從大衛指示，把自己銀行帳戶拍照傳給大衛，再把匯入自己帳戶，來源不明的200萬餘元領出，買虛擬貨幣比特幣，轉到指定電子錢包，自己留下3萬餘元，想用於大衛未來到台灣與她相聚的開銷。

同年6月間，林姓婦人也是與自稱大衛的美國軍醫網戀，受騙匯款71萬元，這筆錢匯入陳女帳戶，其餘約140萬元來源不明，台中地檢署認定陳女洗錢，還是詐欺集團的共犯，提起加重詐欺罪、洗錢罪公訴。

台中地院審理時，陳女指自己也是被騙23萬元的被害人，律師辯護說，陳女自認與大衛是情侶，她受感情詐騙，不知自己犯法；一審採信陳女辯詞，認為騙術日新月異，連高學歷知識份子都會被騙，陳女是陷入感情騙局，喪失理性判斷能力，警覺大為降低而疏忽，判決她無罪。

中檢上訴二審，質疑陳女獲利3萬餘元，且此類騙術經媒體報導已廣為人知，陳女辯詞違反常理，她不是被愛情蒙蔽，她是被愛情沖昏頭而不惜一切觸法。不過，高等法院台中分院見解與台中地院相同，認為陳女是因愛失去理智，沒有詐欺或洗錢的不確定故意犯意，駁回檢方上訴，全案判決確定。

針對層出不窮的愛情詐騙，刑事警察局不斷提醒民眾注意，尤其是自稱具戰地軍醫等特殊身份者。（警方提供）

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