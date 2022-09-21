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    首頁　>　社會

    用釣魚線黏香油錢 竊賊丟金紙趁機逃脫仍被逮

    高雄林男自製黏鈔工具竊取宮廟香油錢，被發現竟朝廟方人員丟金紙，過程監視器全都錄。（讀者提供）

    高雄林男自製黏鈔工具竊取宮廟香油錢，被發現竟朝廟方人員丟金紙，過程監視器全都錄。（讀者提供）

    2022/09/21 09:04

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一名林姓男子到鳳山區一間宮廟佯裝參拜，趁機以釣魚線自製黏鈔工具，先竊取香油錢5000元，林男二度偷錢被發現，竟朝廟方人員丟擲金紙阻撓趁機逃脫，警方循線逮人，5000元已花光，將他依法送辦。

    警方調查，嫌疑人林姓男子（45歲）上週到鳳山區保華一路一間宮廟佯裝參拜，先於神桌前查看香油錢箱內現金後，順手拿取神桌上信徒供奉金紙，又在附近來回查看幾趟，確認四下無人之際，從身上拿出預先製作好，黏有雙面膠的釣魚線，伸進功德箱黏出數張鈔票。

    林男第一次成功竊取鈔票後，又走到一旁觀察有無他人發現，再次走到功德箱前放入釣魚線偷錢，廟方人員發現楊男竊取香油錢，立即上前出聲嚇阻，並追上前要抓賊，楊男見狀為了逃脱，將手中金紙丟向楊男，楊男躲避後追上前，林男已騎機車逃逸。

    警方調閱監視器畫面，確認林男外貌特徵，以車追人鎖定林男，前天到鼓山區將林男查緝到案，林男坦承竊取廟方香油錢5000元，但已全部花用殆盡，警訊後將他依竊盜罪嫌移送偵辦。

    鳳山警方呼籲民眾，存放金錢的處所、設備，應盡量加強安全措施，以避免成為竊賊的目標。

    高雄林男自製黏鈔工具竊取宮廟香油錢，過程監視器全都錄。（讀者提供）

    高雄林男自製黏鈔工具竊取宮廟香油錢，過程監視器全都錄。（讀者提供）

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