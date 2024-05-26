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他在自家土地遛狗……民眾闖入遭狗追受傷竟提告

彰化吳姓男子在持有的開放式出租停車場遛狗，卻未繫繩，導致民眾經過停車場時被狗追逐跌倒受傷。彰化地院審理，依過失傷害罪判處吳男拘役30天。（資料照）

彰化吳姓男子在持有的開放式出租停車場遛狗，卻未繫繩，導致民眾經過停車場時被狗追逐跌倒受傷。彰化地院審理，依過失傷害罪判處吳男拘役30天。（資料照）

2024/05/26 00:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣吳姓男子在共同持有的土地上遛狗，但未繫繩，一名在土地旁擺攤的謝女從停車場經過，吳男的狗突然發了瘋似的對謝女吠叫追逐，謝女被嚇得跌倒，導致頭、手、腳等多處擦傷；但吳男認為對方侵入私人土地，他並沒有錯，也不願賠償，謝女氣得控告吳男。彰化地院審理認為，吳男未將狗約束妥當，依過失傷害罪判處拘役30天，得易科罰金。

判決書指出，吳男（45歲）在和美鎮持有一塊土地，該土地平時出租7、8個車位給予民眾使用，而土地周邊設有5、6家路邊攤，角落處則設置廁所，提供攤商使用，屬於不特定人士出入場所，而吳男也飼有一隻狗（小花），經常帶牠到該土地遛狗。

去年11月7日晚間6點半，謝姓攤商女兒準備去上廁所，經過該土地時被突然衝出的小花嚇到，害怕開始奔跑，小花見狀也在後不斷吠叫追逐，導致謝女跌倒，受有右前額、右掌、右小腿等多擦挫傷，謝女不滿吳男遛狗未繫繩，也未盡賠償責任，氣得提告。

吳男辯稱，這是他的私人土地，是謝女無故侵入，不是狗去咬她，是她怕狗而跑，如果停下來，狗就不會咬她等語，並說謝女一家常拿掃把打狗，他曾對謝父說，不准他們家使用該土地上的廁所。

法官審理認為，該土地為停車場，常有外車進出，習慣上又提供廁所給一旁店家使用，並無特定門禁之情事，雖然吳男是地主，但遛狗時還是要負有看管跟拘束狗隻的義務，以免追逐咬人造成意外，審酌，吳男犯後迄今未與被害人和解，一過失傷害罪，判處拘役30天，得易科罰金。

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