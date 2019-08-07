畫面變黑錢就不見！ 土地公廟扮柯南裝針孔抓「鬼」

2019-08-07 18:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮大新里福門宮近日頻傳香油錢失竊，廟方調閱監視器畫面發現，每到深夜畫面經常突然變黑，隔日再檢查香油錢就不見了，一個月來遭竊17次，廟方被偷到怕了，只好在神明前方加裝針孔，終於拍到2名竊嫌用抹布蓋住監視器再行竊的證據，報警抓人。福門宮主委葉首彣說，以為是好兄弟出沒，沒想到是小偷橫行，人比鬼卡恐怖！

葉首彣說，福門宮創廟百年，主侍福德正神，是地方重要信仰，平時香火鼎盛，廟方則利用香客捐贈香油錢拿來添購金紙、廟宇使用水電費與廟公薪水，但從上個月起，保險箱裡香油錢經常短少，且對準保險箱的監視器被用抹布蓋住，還會沾濕再蓋上，防止滑落，顯然竊賊有心掩飾犯行。

葉首彣說，這半年，廟方曾發現保險箱裡偶有遭竊跡象，由於損失金額不大，認為是土地公大方施捨，但這一個月來被偷了17次，不分日、夜，連農曆七月到了也來偷，簡直把土地公當提款機，只好再另裝針孔拍攝，果然拍到2名竊賊犯行，一個把風，一個行竊，偷完還會跟土地公上香，有次偷到一半，遇到廟公走進來才收手，「比夾娃娃高手還會夾」，認為竊賊行徑太囂張，決定報警。

北斗警分局說，獲報後掌握游姓（50歲）、陳姓（49歲）2名男子犯行可疑，陳男到案時坦承，2人因缺錢花用，才共乘機車到土地公廟偷竊，用釣魚線黏住雙面膠，再伸入保險箱，以釣魚方式將香油錢黏上來。警方說，目前游男尚未到案，兩人筆錄製作完畢後將依竊盜罪嫌移送法辦。

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