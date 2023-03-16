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    嘉義女學生車禍倒地大量出血 苗栗休假消防員衝上CPR搶救

    苗栗縣政府消防局竹南分隊隊員劉竣睿，昨（15）日休假返回家鄉嘉義縣，在台1線民雄麥當勞前遇見車禍，一名少女倒地不起、失去生命跡象，劉峻睿立即施行CPR搶救直到當地消防救護人員到場接手。（苗栗縣政府消防局提供）

    苗栗縣政府消防局竹南分隊隊員劉竣睿，昨（15）日休假返回家鄉嘉義縣，在台1線民雄麥當勞前遇見車禍，一名少女倒地不起、失去生命跡象，劉峻睿立即施行CPR搶救直到當地消防救護人員到場接手。（苗栗縣政府消防局提供）

    2023/03/16 13:06

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局竹南分隊隊員劉竣睿，昨（15）日休假返回家鄉嘉義縣，在台1線民雄麥當勞前遇見車禍，一名少女倒地不起；劉竣睿立刻衝上前檢視，發現少女失去生命跡象，立即施行CPR直到當地消防救護人員到場接手。這名少女經送醫後，不幸傷重不治；但劉竣睿當下積極搶救的善舉，獲得當地義消分隊感謝。

    據了解，該名少女為13歲國一女學生，昨天晚間8點57分左右，於台1線民雄麥當勞剛買完餐點，騎腳踏車出來，在麥當勞前方往大林方向路口，與一名20多歲男子騎機車發生碰撞，女學生現場傷勢嚴重，大量出血。

    當時，出門吃飯結束回家的劉竣睿，遇見這起車禍，立即把車停靠路邊，下車上前搶救失去生命跡象的女學生，與同樣途經現場的2名大林慈濟護理師接力施行CPR，直到當地双福分隊隊員到場接手送醫。

    女學生因傷重，宣告不治。但劉竣睿於現場積極替女學生施行CPR的專業處置，也讓双福分隊隊員印象深刻，經詢問才得知劉峻睿的身分，事後，双福義消分隊臉書粉絲團也發文感謝。

    對此，劉峻睿表示，當時他看到一個女孩躺在路上，直覺女孩需要被幫助，就把車停在路邊，過去幫忙搶救；最後雖然結果不如人意，但已經盡自己最大的努力。

    苗栗縣政府消防局竹南分隊隊員劉竣睿，昨（15）日休假返回家鄉嘉義縣，在台1線民雄麥當勞前遇見車禍，一名少女倒地不起、失去生命跡象，劉峻睿立即施行CPR搶救直到當地消防救護人員到場接手。（苗栗縣政府消防局提供）

    苗栗縣政府消防局竹南分隊隊員劉竣睿，昨（15）日休假返回家鄉嘉義縣，在台1線民雄麥當勞前遇見車禍，一名少女倒地不起、失去生命跡象，劉峻睿立即施行CPR搶救直到當地消防救護人員到場接手。（苗栗縣政府消防局提供）

    劉竣睿（右）當下積極搶救女學生的善舉，獲得當地義消分隊PO文感謝。 （苗栗縣政府消防局提供）

    劉竣睿（右）當下積極搶救女學生的善舉，獲得當地義消分隊PO文感謝。 （苗栗縣政府消防局提供）

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