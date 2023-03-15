21歲印度男大生跨越BRT專用道 遭值勤救護車高速撞飛死亡

印度日前發生一起悲傷車禍，一名男大生不幸遭執勤中的救護車高速撞飛，因此死亡。（翻攝twitter）

2023/03/15 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度日前發生一起悲傷車禍，一名男大生不幸遭執勤中的救護車高速撞飛，因此死亡。

綜合外媒報導，印度21歲男大生賈德哈尼（Anil Godhani）離鄉背井求學，日前返鄉參加侯麗節活動，並在本月8日傍晚返回位在古吉拉特邦蘇拉特市的叔叔家；他徒步橫跨BRT專用道，孰料一台救護車高速駛來，不偏不倚撞上賈德哈尼。

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重傷的他倒地不起，而救護車飛馳駛離，並未停下查看。雖然賈德哈尼被即刻送醫搶救，但傷勢過重不幸在搶救過程中死亡；賈德哈尼的叔叔報警，而賈德哈尼故鄉的家人已經接獲噩耗，當地警方立案處理，目前已經循線找到救護車駕駛，肇事駕駛目前正在接受警方訊問，警方將視調查結果採取相應方法處理此案。

該案在網路上引發討論，一度誤傳賈德哈尼為醫學系學生，但他實際是會計領域的學生。

India, med student dies after being run over by ambulance. pic.twitter.com/TVmAXuVzAS — EdgyLiveLeak | Edgy’s Unfiltered World （@edgyliveleak） March 14, 2023

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