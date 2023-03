21歲印度男大生跨越BRT專用道 遭值勤救護車高速撞飛死亡

2023/03/15 11:49

〔即時新聞/綜合報導〕印度日前發生一起悲傷車禍,一名男大生不幸遭執勤中的救護車高速撞飛,因此死亡。

綜合外媒報導,印度21歲男大生賈德哈尼(Anil Godhani)離鄉背井求學,日前返鄉參加侯麗節活動,並在本月8日傍晚返回位在古吉拉特邦蘇拉特市的叔叔家;他徒步橫跨BRT專用道,孰料一台救護車高速駛來,不偏不倚撞上賈德哈尼。

重傷的他倒地不起,而救護車飛馳駛離,並未停下查看。雖然賈德哈尼被即刻送醫搶救,但傷勢過重不幸在搶救過程中死亡;賈德哈尼的叔叔報警,而賈德哈尼故鄉的家人已經接獲噩耗,當地警方立案處理,目前已經循線找到救護車駕駛,肇事駕駛目前正在接受警方訊問,警方將視調查結果採取相應方法處理此案。

該案在網路上引發討論,一度誤傳賈德哈尼為醫學系學生,但他實際是會計領域的學生。

