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    新北角頭母公祭「麥卡倫酒牆」取代罐頭塔 警出動空拍機、MP5嚴陣以待

    黑松母親的公祭現場使用麥卡倫12年酒牆，場面非常豪華。（民眾提供）

    黑松母親的公祭現場使用麥卡倫12年酒牆，場面非常豪華。（民眾提供）

    2023/03/15 15:54

    〔記者徐聖倫／新北報導〕排場浩大！新北市五股知名角頭「黑松」郭佰松的母親辭世今上午舉辦公祭，一般公祭常見的「罐頭塔」換成「麥卡倫12年酒牆」，現場也出動多組陣頭為郭母送行，甚至連活生生的「馬」都用上；而警方也不示弱，包含空拍機、警犬，以及荷槍實彈的霹靂小組全上陣，並在現場逮捕3名攜帶刀械男子，以及1名未成年少年。

    據了解，黑松深耕五股，長年協助五股、蘆洲、淡水等地方宮廟出陣頭，人脈累積廣闊，而黑松在江湖上幾乎不樹敵，名聲良好，與同樣在蘆洲當地名聲響亮，但作風偏武鬥派的已故角頭「空保」劉保生成鮮明對比。

    警方表示，黑松在去年底就已經開始籌備亡母的身後事，葬禮各項細節、古禮等，黑松要求禮儀公司必須做足場面，今日舉辦公祭的地點其實是捷運站預定地，黑松能夠循合法管道申請路權、使用權，其地方關係良好可見一斑。

    今日公祭現場湧入約千人前往弔唁，包含江湖上各路人馬，以及立委、議員等，都能在會場上見到，以往公祭常出現的啤酒塔，換成「麥卡倫12年酒牆」，另還有數公尺高的白米塔，更不用說鮮花禮車幾十台，排場非常豪氣。

    警方出動警力共計210員，包含蘆洲警分局、刑警大隊、保安大隊，另還有空拍機、警犬隊，最有威懾力的，還是以配備真槍實彈MP5的保安大隊霹靂小組成員，帶隊官則為蘆洲警分局長林詮峰。

    警方表示，現場仍逮獲3名男子攜刀進場，以及1名未成年少年，後續依違反「社會秩序維護法」開罰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    大型鮮花禮車數十台，其中不少署名議員、立委，可見黑松黑白兩道關係良好。（記者徐聖倫翻攝）

    大型鮮花禮車數十台，其中不少署名議員、立委，可見黑松黑白兩道關係良好。（記者徐聖倫翻攝）

    黑松亡母的公祭現場甚至連活生生的「馬」都出動。（記者徐聖倫翻攝）

    黑松亡母的公祭現場甚至連活生生的「馬」都出動。（記者徐聖倫翻攝）

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