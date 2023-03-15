竹聯幫玄月會大哥恐嚇富商敲詐百餘萬 落網移送士檢

50歲的竹聯幫月堂玄月會大哥林泫洋（前），帶著小弟在雙北四處恐嚇富商。（記者鄭景議翻攝）

2023/03/15 13:00

〔記者鄭景議／台北報導〕50歲的竹聯幫月堂玄月會大哥林泫洋，帶著小弟在雙北四處恐嚇富商，以朋友投資失利為由，向3名富商共敲詐了新台幣100萬餘元，北市內湖警分局經多日蒐證，將林泫洋及小弟共8人逮捕到案，依恐嚇取財、組織犯罪等移送士林地檢署。

警方調查，玄月會林泫洋有詐欺、毒品等前科，去年就打著竹聯幫名義，對3名富商藉各種事端敲詐金錢，林會假借友人投資失利，然後稱友人投資時富商坐在同席喝酒，「道義上」也要幫忙解決，以這樣的理由，向3名富商強索金錢，還恐嚇富商若是不從，就要讓他們沒辦法做生意，以此種手法向3名富商敲詐了新台幣100萬餘元。

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警方去年就盯上林泫洋，經專案小組長期跟蒐埋守，2月底兵分多路，在雙北地區林泫洋及其小弟的家中，檢肅林泫洋及小弟共8名到案，還查扣本票、手機、平板、電腦主機、不法所得新台幣89萬餘元等證物。

此外，內湖分局統計，自本月9日起，針對轄內幫派成員經營、圍事等處所實施全面性臨檢，計溯源查獲供毒藥頭7人，查扣第一級毒品海洛因40公克、第二級毒品安非他命346公克、第二級毒品大麻128公克、第三級毒品K他命71公克、毒品咖啡包150包計394公克，另查獲詐欺集團16人，查獲制式手槍1把，子彈4發。

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