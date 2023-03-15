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    首頁　>　社會

    通緝犯闖紅燈被警查獲毒品、子彈 「腳踝腫2倍大」將入監就醫

    邱姓毒品通緝犯闖紅燈，被警方攔下查獲。（讀者提供）

    邱姓毒品通緝犯闖紅燈，被警方攔下查獲。（讀者提供）

    2023/03/15 09:48

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名邱姓毒品通緝犯騎車行經鳳山區保生路違規闖紅燈，警方攔下查獲毒品及改造子彈，發現邱男左腳踝腫了近2倍大，卻因通緝不敢就醫，警訊後將他依槍砲、毒品罪嫌送辦、闖紅燈開罰2700元，邱男入監服刑後可以就醫。

    鳳山警分局過埤所警員吳宇軒前天巡邏經過鳳山區保生路，發現邱姓男子（51歲）騎車行經路口，不但未減速，竟然直接闖紅燈。

    警方將邱男攔下盤查，邱男辯稱一時沒注意，煞車不及才會闖紅燈，經查竟是高雄地檢署去年12月發布的毒品通緝犯，邱男辯稱有跟法院請假，怎麼還會被通緝？

    警方請邱男自行交出違禁品，邱男一度支支吾吾，眼見瞞不住，只好交出皮包內安非他命，以及已使用的玻璃球。

    警方又從邱男皮包內發現1枚改造子彈及槍枝零件，邱男一度辯稱是玩具子彈，又改口是朋友給的，卻交代不出來源，竟然瞎扯是撿來的。

    警方當場逮捕邱男，查扣1包安非他命1公克、已使用的安非他命玻璃球5個、改造子彈1枚及槍枝零件，將他帶回派出所偵辦。

    此外，邱男左腳踝疑似蜂窩性組織炎，因通緝不敢就醫，腫了將近2倍大，過埤所長薛冠洲告訴邱男入監服刑後，可以安心接受治療，邱男哭笑以對。

    警訊後將邱男依毒品通緝、毒品及槍砲案罪嫌移送偵辦，並針對邱男違規闖紅燈依違反道路交通管理處罰條例開罰2700元。

    鳳山警分局呼籲民眾，毒品影響社會治安甚鉅，除了違法也會傷身害命，甚至造成家庭破碎等憾事，呼籲民眾珍惜生命、遠離毒品。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    邱姓毒品通緝犯闖紅燈，被警方攔下查獲。（讀者提供）

    邱姓毒品通緝犯闖紅燈，被警方攔下查獲。（讀者提供）

    警方查獲毒品、改造子彈等物。（讀者提供）

    警方查獲毒品、改造子彈等物。（讀者提供）

    警方查獲毒品、改造子彈等物。（讀者提供）

    警方查獲毒品、改造子彈等物。（讀者提供）

    警方查獲毒品、改造子彈等物。（讀者提供）

    警方查獲毒品、改造子彈等物。（讀者提供）

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