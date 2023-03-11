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    警逮毒嫌被質疑虛報戰功 督察介入調查揪「指控不實」

    士林分局後港派出所被人在臉書「靠北police」質疑以不實事項申報查獲績效。（記者劉慶侯翻攝）

    士林分局後港派出所被人在臉書「靠北police」質疑以不實事項申報查獲績效。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/03/11 17:20

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警士林分局後港派出所副所長，日前查獲嫌犯持有毒品，並申報「線上立破」以申請獎勵。但今日卻疑被內部人員在臉書「靠北police」質疑以不實事項申報查獲績效。士林分局督察組緊急介入調查，證實是被不實指控，後港所並無捏造查獲情事。

    警方表示，今日有人在臉書「靠北police」上，公開點名士林分局後港派出所查獲毒品案件時，善用筆錄詢問技巧玩弄文字遊戲，意圖偽造線上立破績效。

    內文指稱，2月24日下午後港所處理刑案時，民眾說他曾被拘禁於某旅館內，於是後港所馬上依照民眾所稱到旅館查察，果真在房間內發現犯嫌，並在桌上發現毒品、器具。後港所就把這案件通報為線上立破毒品案，明明在旅館房內查獲，卻善用文字遊戲寫成「某某地址前盤查查獲」！

    督察組為查明事情真相，隨即派員調查及調閱當日現場監視器畫面，並比對員警執勤密錄器影像，證實此案嫌犯是自某旅館外出時，因形跡可疑，恰逢因他案至該地調查警方發覺，警方遂上前發動盤查。

    後港派出所隨後調查嫌犯背景，發現對方分別遭士林、新北、澎湖等地方檢察署通緝，立即實施逮捕後，在對方身上查獲安非他命及吸食器等，全案依毒品罪嫌移送偵辦。

    督察組人員經調閱與本案調查筆錄卷資內容相符，並無陳情人所述「善用文字遊戲」而捏造不實事項陳報績效等情，因此對外澄清，以免不實內情遭渲染擴大。

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