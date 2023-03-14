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    辱女藝人「吃人老公」被求償200萬 蘿莉塔挺孕肚出庭反嗆

    藝人蘿莉塔（見圖）辱女星李沐晴「偷吃別人老公」等語，被提告求償200萬元，北院今天開庭。（資料照）

    藝人蘿莉塔（見圖）辱女星李沐晴「偷吃別人老公」等語，被提告求償200萬元，北院今天開庭。（資料照）

    2023/03/14 18:09

    〔記者溫于德／台北報導〕女藝人李晨菲（藝名蘿莉塔）3年前上臉書留言指同為女藝人的李沐晴「已經吃別人的男友&老公很多次」等語，李沐晴提告求償200萬元，台北地院今天（14日）下午開庭，李晨菲挺著孕肚指刑庭判決有誤，拒絕賠償，李沐晴庭後指李晨菲「妄想症很嚴重」；法官庭末諭知4月7日宣判。

    2020年6月26日，網友「Alison WaWa Liu」在臉書PO文辱罵李沐晴，李晨菲以帳號「Lolita Lee」留言附和：「因為她已經吃別人的男友＆老公很多次，她也該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈」。李沐晴認為李晨菲惡意誹謗，憤而提告。

    北院刑事認定李晨菲犯加重誹謗罪，判刑2月，得易科罰金6萬元；李晨菲上訴，被高等法院刑庭駁回確定。

    民事部分，李晨菲今天赴北院指刑庭判決有誤，她也懷疑李沐晴提出的精神創傷、PTSD等醫療證據有假，因為她曾經問過醫師，鑑定都要花3個月，李沐晴卻可以在她發文4天後取得相關證明，可見李沐晴說謊。

    李晨菲也說，李沐晴是一個持續說謊的人，因為李沐晴一開始強調自己是藝人而求償200萬元，開庭後卻改稱不是藝人，又在半年內於其粉專發業配文，還自稱「小邱淑貞」，可見李沐晴否認與男生發生關係，也可以推定為謊言。

    坐在李沐晴旁聽席此時發笑，庭後反指李晨菲「妄想症很嚴重」，今天她會提告是希望讓大眾知道切勿亂說話侮辱別人，她也相信刑庭不會亂判。

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