留言指女星「偷吃別人老公」被求償200萬 羅莉塔出庭強調「親身經歷」

蘿莉塔（見圖）被李沐晴求償200萬元，庭後並未受訪。（記者溫于德攝）

2022/12/20 19:32

〔記者溫于德／台北報導〕藝人「蘿莉塔」（本名李晨菲）前年在臉書留言指女星李沐晴「吃別人的男友&老公很多次」，被李沐晴提告，高等法院刑庭依加重誹謗罪判蘿莉塔2月徒刑、得易科罰金6萬元定讞；民事部分，蘿莉塔被求償200萬元，台北地院民庭稍早開庭，羅麗塔強調自己講的都是親身經歷，拒絕賠償。

前年6月26日，蘿莉塔見臉書帳號「Alison WaWa Liu」發文罵李沐晴，蘿莉塔也用私人帳號「Lolita Lee」留言回復稱：「因為她（指李沐晴）已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。

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北院民庭稍早開庭，蘿莉塔再度強調李沐晴的確「吃別人老公、男友很多次」，所以她講的都是親身經歷，因為她的前男友向她承認偷吃李沐晴，不過礙於前男友已婚，不便當庭說出前男友的中文姓名。

蘿莉塔還說，她在Alison臉書貼文留言前，曾和Alison通電話並傳訊息求證，Alison告訴她，「李沐晴曾和我（指Alison）的老公外遇，當時也有嗑藥」。

蘿莉塔接著喊冤表示，自己透過僅有6到7人留言的私人臉書帳號，到Alison的貼文下方留言，並非透過有30幾萬追蹤者的粉絲專頁進行留言，「否則我要散布的話，用粉專帳號留言就好」。

但李沐晴委任律師認為，蘿莉塔明知李沐晴並無外遇，卻透過散布力強的臉書平台，留下不實言論，已貶損李沐晴的人格與社會評價，進而侵害名譽權；律師也說，蘿莉塔在Alison臉書貼文留言，依刑事偵查結果可知，至少有139名網友見到這則留言。

蘿莉塔庭後面對諸多記者並未受訪，而是立刻打電話詢問律師問題。

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