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    《大學生了沒》蘿莉塔辱女星「偷吃別人老公」 判刑2月確定

    藝人蘿莉塔辱女星李沐晴「偷吃別人老公」，高院今判刑2月確定，得易科罰金6萬元。（資料照，攝影陳奕全攝）

    藝人蘿莉塔辱女星李沐晴「偷吃別人老公」，高院今判刑2月確定，得易科罰金6萬元。（資料照，攝影陳奕全攝）

    2022/12/15 17:27

    〔記者楊國文／台北報導〕從電視節目《大學生了沒》出道的女藝人「蘿莉塔」（本名李晨菲），前年在網路留言稱有「邱淑貞接班人」稱號女星李沐晴「已經吃別人的男友&老公很多次」等話，惹怒已為人母的李女，出面控告她涉加重誹謗罪，但蘿蘇塔否認犯罪也拒絕道歉，台北地院判刑2月，得易科罰金6萬元；上訴後，高院今判上訴駁回，蘿莉塔被判刑2月，得易科罰金6萬元確定。

    女星李沐晴曾演過香港三級電影《一路向西》，被不少影迷稱為「邱淑貞接班人」封號。

    2020年6月時，網友「Alison WaWa Liu」在臉書PO文辱罵李沐晴，現年37歲的藝人蘿莉塔以帳號「Lolita Lee」留言附和「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ（笑哭臉表情）」、「哈哈有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇（笑哭臉表情）」。李沐晴認為臉書留言惡意誹謗，憤而提告。

    蘿莉塔到案後，否認有誹謗故意，也拒絕道歉，辯稱留言是分享自己被劈腿的經驗和心情，並非針對李沐晴。不過，檢方認為蘿莉塔留言方式，明顯是針對李沐晴，且已貶損李沐晴名譽，依加重誹謗罪嫌起訴她。

    台北地院審理時，蘿莉塔仍否認犯罪，且拒絕道歉，引起李沐晴不滿，批評蘿莉塔沒救了，「我真的受夠了，她真的太過份了」，公訴檢察官也指稱蘿莉塔犯後一再說謊甚為惡劣，建請法官從重量刑。

    台北地院認定蘿莉塔誹謗犯行明確，審酌她身為藝人，散布影響力較一般人為大，未經充分查證，即指摘貶損李女名譽，對她名譽影響鉅，而且犯後態度欠佳，也未和被害人和解，判她2月徒刑，可易科罰金6萬元。

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