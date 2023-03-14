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    釀松山之亂 徐權要賠8000元

    「松山之亂」（右圖）主嫌徐權（左圖）。（資料照）

    「松山之亂」（右圖）主嫌徐權（左圖）。（資料照）

    2023/03/14 10:27

    〔記者溫于德／台北報導〕前年4月四海幫份子徐權衝進台北市警松山分局中崙派出所，囂張砸毀警所值班電腦螢幕。分局向徐權求償螢幕與非財產損害共20萬8000元，台北地院民庭今判徐權須賠償8000元確定，判決理由尚未公布。

    上月民庭開庭，松山分局透過律師主張，分局對徐權求償螢幕損害8000元，以及侵害機關名譽權20萬元；徐權解釋，先前已賠償派出所警員一台價值約6000元的同款螢幕，也可再負擔10萬元，至於20萬元對他來說過高。

    前年4月16日凌晨2時許，徐權等人不滿時任松山分局教官楊忠蒞隔街喝斥及辱罵他們，一路追逐楊到中崙派出所內，徐權怒砸電腦；台北地檢署事後依毀損公物罪起訴徐。

    北院刑事一審指徐權法治觀念淡薄、侵害警察職務嚴正性，考量認罪且無前科，與當時值班的警員達成8000元調解，判刑6月。但松山分局認為警員的意見不代表分局，請求北檢上訴，檢方也認為量刑過輕而上訴。

    北院刑事二審開庭，時任松山分局長陳昭甫出庭表示，徐權行為公然藐視國家法令，傷害警察尊嚴，建請勿判6月以下可易科罰金之刑和緩刑。檢方認為，徐權無視員警執行公務而砸毀公物，應也構成妨害秩序、妨害公務執行罪，目無法紀，請求從重量刑。

    北院二審最終以損壞公務員職務掌管物品、毀損罪對徐權判刑6月定讞。去年10月6月，徐權原本帶18萬元到北檢，準備繳清罰金，但檢察官認為他法治觀念蕩然無存，不宜輕縱，當場將他發監執行。

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