四海幫成員暴力討債40萬 警逮5幫眾、首謀列治平對象

26歲的謝男揪四海幫眾暴力討債。（記者顏宏駿翻攝）

2022/09/05 14:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉一間園藝公司，去年股東們向某地方人士借了40萬元，不料公司解散，債主討不回來，便向四海幫堂口弟兄求助，四海幫成員謝男（26歲）夥同幫眾共5人到其中一名股東家裡潑灑紅漆，暴力討債，該名暴股東嚇得報警，北斗警方長期蒐證，日前檢方展開收網行動，將謝男列為「治平專案對象」，並逮捕其它4名黨羽。

警方指出，謝男為四海幫堂口成員，今年4月間向田尾鄉一家園藝公司股東討債40萬元，股東說，借錢的股東已經退股，但謝男執意索討，但該園藝公司股東們皆不同意負擔債務。

請繼續往下閱讀...

謝男先教唆旗下小弟詹（44歲）、吳（52歲）打電話恐嚇，「要讓你生意做不下去」、「要讓你好看」，謝姓主嫌見被害人不從，復又教唆林（25歲）、陳（25歲）連續前往其住處潑灑紅漆，導致被害人心生畏懼。

北斗分局專案小組在長期蒐證下，將謝姓主嫌提報為「治平專案對象」，由彰化地檢檢察官指揮列專案查緝，日前拂曉出擊，兵分5路於北斗鎮、嘉義縣等處執行搜索及拘捕，查獲謝姓主嫌及集團成員5名，經現場搜索起獲棍棒1支、玩具槍1把、槍械零件1批、子彈1顆等證物，將集團成員一網成擒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法