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    蝦皮、旋轉網拍平台成釣魚網站目標 蟬聯5週高風險賣場前二名

    「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」這兩個平台已蟬聯5週高風險賣場第1名、第2名。 （記者鄭景議翻攝）

    「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」這兩個平台已蟬聯5週高風險賣場第1名、第2名。 （記者鄭景議翻攝）

    2023/03/12 15:00

    〔記者鄭景議／台北報導〕近日有不少駭客，相準民眾愛用的網拍平台「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」，進行釣魚網站攻擊，盜取大量民眾網路交易個人資料，進行解除分期付款詐騙，據統計，這兩個平台已蟬聯5週高風險賣場第1名、第2名，刑事局警方依違反個資法函送數位發展部查處中。

    警方指出，由於「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」等屬新加坡外商公司所有，在國內僅少數行政管理人員，沒有設置專業資安團隊協助民眾帳號、密碼遭到入侵後防護，近年來各大購物平台發生個資外洩事件頻傳，詐騙集團利用駭客竊得國人交易個資，並偽冒公司客服人員及解除分期付款詐術手段，誘騙民眾至ATM或網路銀行進行轉帳詐騙。

    據統計，光在去年6月至今年2月為止，警方已函送數位發展部、衛生福利部、交通部、教育部、經濟部、文化部、通傳會等7部會共計上百家疑似外洩個資之電商，但發動行政檢查要求改善者僅約占少數1成，且近1年來均無裁罰紀錄，對於罔顧資安之不肖電商業者並無約束力。

    反觀個資外洩造成的解除分期付款詐騙案，兩個月內發生件數可高達近千件，詐騙集團造成的財損超過新台幣1億多元，與電商投資的資安成本大相逕庭；警方表示，目前持續促請各目的事業主管機關共同協力監督電商，並加速違規業者行政裁罰以改善資安，共同防堵詐騙事件發生。

    大量民眾網路交易個人資料遭盜取，進行解除分期付款詐騙。（記者鄭景議翻攝）

    大量民眾網路交易個人資料遭盜取，進行解除分期付款詐騙。（記者鄭景議翻攝）

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