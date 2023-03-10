殉職消防隊員蕭翰隆追晉小隊長 屏東打火弟兄送最後一程

屏東消防局第四大隊弟兄為殉職的蕭翰隆覆旗。（記者李立法攝）

2023/03/10 13:10

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣消防局今天為殉職消防小隊長蕭翰隆舉行告別式，縣內許多打火弟兄都來送他最後一程，內政部次長吳容輝及屏東縣副縣長黃國榮分別頒發一等消防榮譽章與追晉令，隊上弟兄為他覆蓋消防旗致上最敬禮，場面肅穆哀榮。

38歲的蕭翰隆2月26日支援恆春公墓火警勤務時，不慎被水箱車壓傷送醫不治，一位年輕的打火英雄殞落，讓屏東縣長周春米感到不捨，允諾將從優撫卹，並追晉為消防小隊長，屏東縣消防局今天為他舉行告別式，吳容輝及消防署長蕭煥章等人到場弔唁，數百位打火弟兄及地方首長、民代擠滿會場，表達哀思與敬意。

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公祭典禮上由蕭翰隆所任職的屏東消防局第4大隊執行覆旗儀式，大隊長陳昆武擔任執旗官，率隊員為蕭翰隆的靈柩覆蓋消防旗，隨後並由吳容輝及黃國榮代表政府頒發一等消防榮譽章與追晉令，表達對這位殉職消防英雄的崇高敬意。

屏東縣消防局長許美雪表示，將為蕭翰隆爭取最高因公殉職的撫卹，並安奉忠烈祠。

屏東縣政府為掃除清明時節焚燒墓地雜草的掃墓陋習，要求警方及消防單位，今後針對公墓焚燒雜草行為，一律以刑法放火罪嚴辦，從蕭員殉職至今，警方已陸續查獲近十起類似放火案，希望能發揮嚇阻作用。

內政部次長吳容輝（左）頒發一等消防榮譽章給殉職的蕭翰隆家屬。（記者李立法攝）

屏東縣副縣長黃國榮（左）頒發追晉令給蕭翰隆的家屬。（記者李立法攝）

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