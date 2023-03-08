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    法務部有個時鐘總是快半小時 檢察官林映姿首度揭密⋯⋯

    高檢署檢察官林映姿接受法務部長蔡清祥（左）表揚，並揭密法務部404辦公室時鐘快半小時的原因。（記者錢利忠攝）

    高檢署檢察官林映姿接受法務部長蔡清祥（左）表揚，並揭密法務部404辦公室時鐘快半小時的原因。（記者錢利忠攝）

    2023/03/08 22:50

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部404辦公室有個時鐘，過去總是比標準時間快半小時，常讓入內洽公的人以為自己遲到了，曾在該辦公室服務過的高檢署檢察官林映姿8日到法務部，講述榮獲考試院公務人員傑出貢獻獎心得時，特別揭密時鐘調快的原因，現場的人聽了均會心一笑。

    林映姿表示，在該間辦公室工作的檢察官刻意調快時鐘，目的就是提醒自己做事要超前部署，永遠比別人快一步，且工作要有效率，與時俱進回應民意，跟上社會腳步與國際潮流，才能達到以民為本的立法目的，沒想到內部的一個小動作，卻常讓前來洽公的人「驚恐」，每每公事談到一半，對方一抬頭瞥到時鐘，就嚇得大喊「遲到了」、「來不及了」，匆忙飛奔離去。在場人士聽到她揭密，不禁莞爾一笑。

    我國刑法共修正50次，林映姿就參與了其中11次的研修，貢獻良多，去年獲頒傑出貢獻獎，因而受法務部之邀，於三八國際婦女節現身講述得獎心得。

    林映姿曾任彰化、苗栗、台中地檢署檢察官；彰化、台中地檢署主任檢察官；調法務部辦事負責研修刑法，擬制妨害性隱私及不實性影像罪、加重強制性交罪、刑法監護處分及保安處分執行法、妨害社會秩序罪、國家安全法、反滲透法等修正案，成果豐碩。

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