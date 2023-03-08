北院首件國民法官案！男酒駕害前車駕駛枉死 鈕承澤性侵案法官中籤承審

台北地院刑一庭長李小芬抽籤，抽出由刑十三庭的「開」股審判長林鈺珍受命，與同庭法官共同審理國民法官案件。（記者張文川攝）

2023/03/08 13:14

〔記者張文川／台北報導〕國民法官法今年1月正式上路，台北地院今天受理全國第二件國民法官審理案件，22歲男子李佳修去年11月酒後駕車在台北市忠孝東路地下道飆速競逐，撞翻前車害死無辜的王姓駕駛，台北地檢署今依酒後駕車致人於死罪起訴，移審北院；北院上午11時半許舉辦公開抽籤，抽出由刑13庭審判長林鈺珍受命承審，同庭吳玟儒、洪甯雅陪席。

林鈺珍為司法官學院52期結業，曾承審導演鈕承澤性侵劇組女員工案，太陽花學運被害人自訴控告遭警方傷害案，吳玟儒為55期、台大法律研究所碩士；律師轉任法官的洪甯雅，司法官學院比照57期，曾審理南港製毒工廠案。

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李男目前仍在押，今日一併移審，由北院接押，為了避免國民法庭在審判前產生「預斷」，羈押、交保等強制處分以及證據保全事項，依法應由不同庭的法官審理，今也一起採公開抽籤，抽中由刑14庭法官吳明蒼審理，預計今下午召開接押庭。李男其餘被起訴的妨害公務、妨害公眾往來等罪，因不適用國民法官法，將移由通常審判程序另行審判。

這是全國第2件由國民法庭審理的案件，第1件是台中地院審理的黃姓業務員殺害施姓同事案。

北院指出，承審的3位職業法官抽籤底定後，合議庭會從今年度的6442位「備選國民法官複選名單」中，隨機抽選所需的候選國民法官人數，在選任前30天通知候選者，到法院參加選任程序，將選出6位國民法官，1至4位「備位」國民法官。

依以往模擬法庭經驗，審判前檢、辯必須相互開示卷證、交換書狀，法院也要先開準備程序庭，整理爭點、證據能力、檢辯聲請調查證據、擬定審理計畫等，最快可能2至3個月才會進入國民法官選任程序。

該案發生於去年底，22歲男子李佳修與江姓少年等6男1女，去年11月14日從夜店狂歡後，均無駕照的李男及江姓少年分開2車在台北市區競速，行經行政院旁的忠孝東路車行地下道時，李男煞車不及撞翻前車，害前車王姓駕駛枉死，警方到場後，李還襲警奪槍，警方開兩槍才制伏他，北檢今依酒駕致人於死等罪起訴李，江姓少年移由北院少年法庭審理。

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