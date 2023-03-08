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    政院旁酒駕飆車害1死今起訴 北檢首宗國民法官案移審

    王男座車被撞翻覆，車身壓住王男，救護人員將王男送醫急救，仍傷重不治。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    王男座車被撞翻覆，車身壓住王男，救護人員將王男送醫急救，仍傷重不治。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    2023/03/08 09:05

    〔記者錢利忠／台北報導〕22歲男子李佳修與江姓少年等6男1女，去年從夜店狂歡後，均無照的李男及江少分開兩車競速，行經行政院旁的忠孝東路車行地下道時，酒駕的李煞車不及撞翻前車，害前車王姓駕駛枉死，李還在警方到場後襲警、奪槍，遭警方開兩槍制伏；台北地檢署今依酒駕致人於死等罪將在押的李起訴，李也是北檢首宗適用國民法官參審的刑案。

    國民法官新制於今年元旦上路，首宗由國民法官參審的重大刑案，落在台中地院；該案為台中地檢署起訴的殺人案，起因22歲黃姓業務員因債務及業績分配問題，與施姓同事起口角時將施殺害，台中地院透過電腦分案，由刑事第四庭審理，合議庭3名法官加上選任的6名國民法官，共9人審理該案。

    至於北檢首宗適用國民法官參審的刑案，則選中發生於去年11月14日，李男與江少在街頭飆車致人於死及襲警一案，在押的李於去年11月16日被北檢聲押迄今，經延押1次後，押期即將屆滿，北檢今依酒駕致人於死、妨害公眾往來安全及妨害公務等罪將李起訴，案件移審後，台北地院將於今天下午公開抽籤承審法官；未成年的江少由北院少年法庭審理。

    關於北檢今起訴的這起刑案，案發後曾引起警政署長黃明昭關注，並就遭襲擊員警開槍制伏歹徒一事，表示支持與肯定；黃明昭表示，在街頭公然競逐及犯罪，對社會大眾安全造成影響，此次員警強勢作法、大膽用槍，展現公權力。

    檢方調查，24歲王男透過網路認識22歲江女，兩人首次碰面後去北市信義區夜店狂歡，直至凌晨離開，王男駕駛豐田轎車載江女，行經忠孝東路車行地下道東往西方向時，王見前車煞停而減速，隨即遭後方李男酒駕的轎車追撞「鏟起」，王的車翻滾兩圈後，車身往左90度翻覆，王不幸被自己的車壓住，傷重不治。

    警方到場後曾示意江少停車，他卻意圖衝撞並加速逃離，事後折返，卻一度攻擊到場採訪的媒體記者。追撞前車的李，其駕駛的BMW車頭撞毀，李男、曾少下車接受員警詢問事發經過時，被發現散發酒味，兩人竟意圖襲警、奪槍，被攻擊的林姓員警一度對空鳴槍制止無效，一旁張姓員警即朝李的左大腿開兩槍，這才順利制伏李、曾2人，並從李的身上查獲1把折疊刀。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    穿白衣李男及黑衣曾男試圖襲警，警方開槍擊中李男的大腿，將他制伏。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    穿白衣李男及黑衣曾男試圖襲警，警方開槍擊中李男的大腿，將他制伏。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    國民法官於今年元旦上路，全國首宗承審案件，落在台中市。（資料照）

    國民法官於今年元旦上路，全國首宗承審案件，落在台中市。（資料照）

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