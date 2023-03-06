男子深夜路邊抽起K菸 機警破案再搜到毒

董姓男子（右）深夜大膽路邊抽起K煙，保大雷霆員警機警破案再查獲身上攜毒。（圖由民眾提供）

2023/03/06 17:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕保安大隊雷霆中隊警組於今天凌晨1時11分，執行巡邏勤務時，巡經仁武區澄觀路上，發現董姓男子（41歲）路邊抽菸，見到巡邏車靠近，突然丟棄地上，員警下車盤查，聞到他身上有拉K臭味，檢視地上香菸才發現是K煙，將他帶回偵訊，今午訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

保大雷霆中隊員警今晨巡邏經澄觀路，見一男子正在路邊抽菸，該男見巡邏警車靠近時，立即將香菸丟棄地上，轉身快速離開，舉止十分可疑，經警方趨前盤查時，董男神情相當緊張，身上更散發出濃濃的K菸味。

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警方查驗董男身分，查詢顯示該男子為毒品人口，員警詢問他為何身上會有濃濃的K菸味，懷疑攜帶三級毒品K他命，董男一開始支唔其詞，最後將褲袋內一包白色粉末殘渣的夾鏈袋交給警方，坦承丟棄在他腳邊的煙蒂，就是他剛剛抽的K菸。

該夾鏈袋內的白色粉末經毒品試劑檢驗，經警方檢測，確認有K他命陽性反應，再查獲內含三級毒品K他命的香煙，以及一小包K他命，董嫌供稱，多年前因一時好奇染上了吸食K他命的惡習，所持有毒品是向不知名的男子購得，染上毒癮令他悔不當初。

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