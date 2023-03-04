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    19歲中輟生開「清冠診所」籌錢買車送女友 第2次面交就被逮

    警方佯裝成買家，與李男相約交易，當場查獲數十包毒品咖啡包。（警方提供）

    警方佯裝成買家，與李男相約交易，當場查獲數十包毒品咖啡包。（警方提供）

    2023/03/04 13:31

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市19歲的李姓男子是高中中輟生，因為同齡女友吵著向他要一台要價80幾萬的汽車當生日禮物，李男為了籌錢心生歹念，加入販毒集團成為藥頭，在LINE化名為「清冠診所」，以藥包代稱毒咖啡包，以買5送1或老顧客打折方式販售。警方佯裝成買家與其相約交易，當場查獲新興毒品咖啡包數十包，李男無奈表示，他才剛開始販毒沒多久，沒想到第2次面交就被抓。

    李男出身單親家庭，李男母親在兒子房內發現不明塑膠包裝，驚覺疑似是毒品咖啡包，不希望兒子誤入歧途，連忙前往烏日警分局偵查隊報案。

    由於李男屬於該集團中下游，為引出其他同夥，警方組成專案小組著手偵辦，佯裝成買家，相約在台中市區進行面交，不過只有李男一人現身，當場查獲數十包毒品咖啡包。全案依涉嫌販賣毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    李男加入的販毒集團，鎖定急需用錢之年輕人，誘惑賺錢速度快，吸引年輕人加入成為「小蜜蜂」（毒品送貨員）。透過微信群組或隱匿性較高的LINE群組拉客，或「資深朋友」互相介紹，通訊內容使用密語或行話進行毒品交易，「清冠藥包」代稱毒品咖啡包，一包3到5克，售價600元，還推出買5送1、老顧客打折的優惠，買家多為年輕族群。

    烏日警分局呼籲，民眾如於網路遊戲或群組，發現以暱稱代替疑似毒品之食品或藥物者，切勿好奇嘗試，也不要誤入「快速、輕鬆賺錢」的求職陷阱，以免遭販毒集團利用。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    李男無奈表示，這是他第2次面交，沒料到這麼快就被抓。（警方提供）

    李男無奈表示，這是他第2次面交，沒料到這麼快就被抓。（警方提供）

    警方佯裝成買家，與李男相約交易，當場查獲數包新興毒品咖啡包。（警方提供）

    警方佯裝成買家，與李男相約交易，當場查獲數包新興毒品咖啡包。（警方提供）

    李男在LINE化名為「清冠診所」販毒，買家多為年輕族群。（警方提供）

    李男在LINE化名為「清冠診所」販毒，買家多為年輕族群。（警方提供）

    李男在LINE化名為「清冠診所」販毒，買家多為年輕族群。（警方提供）

    李男在LINE化名為「清冠診所」販毒，買家多為年輕族群。（警方提供）

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