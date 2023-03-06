販毒打貼心牌「天冷送到家」 小蜜蜂和上手3人被訴

警方當街逮捕正準備毒品交易的蔡男。（警方提供）

2023/03/06 13:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市有販毒集團在網路上以販售「香精」為幌子，實則暗營毒品交易，還強調「天冷一通電話送到家」，大打貼心牌攬客，警方網巡識破端倪，去年底趁旗下「小蜜蜂」開車送毒機會，當街前後包抄逮人並起出毒品，進而再逮捕兩名幕後上手，而全案最近也由檢方依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵五隊去年底網路巡邏時，發現在通訊軟體有暱稱「力捷租賃」者，張貼「香精一律500元、買五送一、香氛系列2組3800、4組7500」，以及「天氣冷電話來電馬上到你家」等疑似販毒暗語訊息，經報請檢方指揮偵辦，鎖定22歲蔡姓男子涉嫌販毒追緝。

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警方當天趁蔡男開車外出一路跟監，就在他抵達毒品交易地點時，當街以前後車包夾方式揪出蔡男壓制，當場查獲毒咖啡包65包（重360.86公克）、K他命6包（重10.66公克）、智慧型手機2支、現金6000元等贓證物，再經溯源、抽絲剝繭深入追查，持拘票將幕後負責以微信接洽客戶的22歲何嫌，以及負責倉管出貨的26歲張嫌查緝到案。

偵五隊長朱政憲今天說，全案依毒品罪移送台中地檢署後，繼續追查毒品來源，而檢方已在近日將3人依毒品危害防制條例罪起訴在案，最輕本刑為7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

市刑大同時呼籲民眾，切勿好奇嘗試毒品，如發現毒品情事，請勇敢檢舉，經提供犯罪線索因而破案者，最高可獲得1000萬元檢舉獎金，台中市警局積極緝毒，去年上半年獲內政部核定六都第一，將持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，防止毒品危害民眾健康。

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警方查扣咖啡包及K他命等毒品。（警方提供）

警方查扣咖啡包及K他命等毒品。（警方提供）

販毒集團在網路上以販售「香精」為幌子，實則暗營毒品交易。（警方提供）

販毒集團標榜「天冷來電送到家」攬客。（警方提供）

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