機車騎士擦撞路邊違停轎車慘摔提告 竟是斜切追撞還車主清白

機車擦撞路邊違停轎車騎士慘摔提告，高雄地院查出原來騎士斜切至慢車道，疏於注意車前狀況才追撞，還轎車一個清白。（資料照）

2023/03/06 16:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕張姓男子因違停轎車在高市自立二路上，蔡姓騎士經過擦撞，蔡男骨折、擦挫傷，控告張男過失傷害，雄檢起訴，高雄地院法官勘驗路口監視器，發現蔡男機車從快車道一路斜騎至慢車道，才撞上違停的轎車，主肇因可歸責蔡男未操控好機車，判決張男無罪。

經調查，張男於去年4月間違停轎車於自立二路紅線上，蔡男恰好騎機車至該路段，行經轎車後方時，不慎擦撞張男左後車尾，蔡男人車倒地，右腳踝骨折及身體挫傷，送醫後幸無大礙，但蔡男指控張男違停轎車，而且未將車輛貼停路邊，才造成擦撞意外，檢方依過去傷害起訴。

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高雄地院法官勘驗路口監視器，看見被告騎機車一路行駛在快車道，從自立二路往南一直到六合路口時，只見他又往右偏移，機車斜切回慢車道上，直到撞上違停轎車後倒地。

法官認為蔡男機車行經之處，兩邊並無其他車輛需閃避，審酌張男違停轎車地點的左側，仍有一定寬度能讓機車通行，機車不斷往右又未注意車前狀況，才造成擦撞車禍，認定他未妥善控制好機車，也是主要肇責，張男無過失獲判無罪，民事求償部分也被駁回。

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