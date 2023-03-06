國道1號清早4連撞！疑未保持車距 肇事小黃司機稱「恍神」

國道1號汐五高架南下圓山路段今（6日）凌晨發生4車連撞車禍，箱型車被撞得稀爛，駕駛一度受困車內。（記者徐聖倫翻攝）

2023/03/06 11:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕疑未保持安全距離釀禍！國道1號汐五高架南下員山路段今（6日）凌晨發生4車連撞車禍，王姓計程車駕駛疑似未保持距離，造成連環車禍，遭撞車輛其中1名駕駛一度受困，且有開放性骨折，所幸送醫後均保住一命。警方目前正對王男在內的4名駕駛進行筆錄，詳細肇事責任歸屬仍待釐清。

據了解，王男今上午5時許開著計程車行經汐五高架南下20公里堤頂路段時，疑似未與前方箱型車保持車距，導致箱型車放慢速度王男卻來不及反應直接撞上，包含王男在內，一共造成4車連環撞。

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箱型車駕駛古姓男子一度受困於車內，警方、消防趕抵，發現古男雙腿皆有骨折現象，尤其右大腿為開放性骨折，經過一番努力將古男拉出車外並送醫，古男車內76歲乘客謝姓婦人與王男則為輕傷，經包紮後無大礙。

王男初步向警方表示，清晨時段他精神不濟，才會沒注意到前方車輛狀況。國道警方表示，國道未保持安全距離為常見肇事原因，未保持車距除可處新台幣3000至6000元罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲用路人遵守交通規則，以免不必要意外發生。

國道1號汐五高架南下20公里圓山路段今（6日）凌晨發生4車連撞車禍，後方車流一度大堵塞。（記者徐聖倫翻攝）

國道1號汐五高架南下圓山路段今（6日）凌晨發生4車連撞車禍，消防人員正於現場進行救援與事故排除。（記者徐聖倫翻攝）

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