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    愛河國際鐵人3項傳意外 89歲長者擦撞自行車騎士送醫

    愛河國際鐵人三項競賽今上午發生意外，89歲長者穿越分隔島與自行車騎士擦撞，長者送醫目前意識不清。（圖民眾提供）

    愛河國際鐵人三項競賽今上午發生意外，89歲長者穿越分隔島與自行車騎士擦撞，長者送醫目前意識不清。（圖民眾提供）

    2023/03/05 10:52

    〔記者方志賢／高雄報導〕「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」今在高雄舉行，上午8時37分許，在三民區同盟三路、中和街的交叉路口，89歲姜姓男子穿越分隔島時，與61歲三鐵選手黃男騎自行車擦撞，造成姜男頭部撕裂傷、肢體擦傷意識不清，送醫救治，據了解老翁顱內出血，腦壓很高，送加護病房搶救中。

    高市消防局表示，今上午8時37分許，三民區同盟三路和中和街的交叉路口有創傷救護案，消防局出動2車4人前往，現場是維士比盃鐵人三項競賽，89歲姜姓路人，頭部撕裂傷、肢體擦傷、意識不清楚。另外黃姓自行車選手，胸部疼痛、肢體擦傷、意識清楚。

    警方表示，姜姓男子在愛河步道晨運結束返家途中，於同盟三路未依規定行走行人穿越道，自行穿越分隔島，經附近崗哨的員警發現後制止不及，姜男與自行車選手發生擦撞，兩人都受傷送醫，全案由交通分隊釐清肇責。

    2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽由高雄市體育總會主辦、鐵人三項委員會協辦，去年受到疫情影響，賽事被迫停辦，今年疫情趨緩，維士比盃愛河三鐵賽重新復辦，共吸引500多名選手報名。

    愛河國際鐵人三項競賽今上午發生意外，89歲長者穿越分隔島與自行車騎士擦撞，長者送醫目前意識不清。（圖民眾提供）

    愛河國際鐵人三項競賽今上午發生意外，89歲長者穿越分隔島與自行車騎士擦撞，長者送醫目前意識不清。（圖民眾提供）

    愛河國際鐵人三項競賽今上午發生意外，89歲長者穿越分隔島與自行車選手擦撞，造成長者顱內出血，送進加護病房搶救中。（圖讀者提供）

    愛河國際鐵人三項競賽今上午發生意外，89歲長者穿越分隔島與自行車選手擦撞，造成長者顱內出血，送進加護病房搶救中。（圖讀者提供）

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