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    生死一瞬間影片曝！巨石破牆衝進屋內 女屋主再前進1步就GG

    一顆從山坡滾落的巨石直接衝破牆壁，猛烈滾進女子屋中，所幸沒釀成傷亡。（圖擷取自推特）

    一顆從山坡滾落的巨石直接衝破牆壁，猛烈滾進女子屋中，所幸沒釀成傷亡。（圖擷取自推特）

    2023/01/31 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷28日發生恐怖意外，65歲女子卡羅琳 （Caroline Sasaki）待在家裡，一顆巨石竟直接衝破牆壁滾進客廳，巨大聲響嚇壞全家人，驚險一瞬間也讓卡羅琳直呼：「如果當時再往前一步，恐怕就沒命了。」

    綜合外媒報導，事件發生在夏威夷首府檀香山（Honolulu），當時房子附近的山坡發生巨石崩落，而其中一顆寬高各約5英尺（約1.5公尺）的巨石竟衝破了用煤渣砌成的外牆，滾進了卡羅琳的屋子裡。

    從屋中監視器畫面能發現，卡羅琳當時正準備經過巨石的路徑，所幸她及時後退，才沒有被石頭擊中。突如其來的巨大聲響也嚇壞了屋內其他親人。

    卡羅琳回憶說，「自己還沒有看過意外發生時的影片，但家人都告訴她，要是再往前走一步，自己就不會在這裡了。」她也也提到，過去住家附近從來沒遇過巨石崩落，沒想到才把房子翻新一個星期就碰上了。

    對於巨石突然崩落，卡羅琳和不少鄰居都認為是附近正在開挖中的建案所造成。不過，建商堅稱，崩落的巨石與建案有一段距離，不應該受到指責。

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