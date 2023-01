生死一瞬間影片曝！巨石破牆衝進屋內 女屋主再前進1步就GG

2023/01/31 20:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國夏威夷28日發生恐怖意外,65歲女子卡羅琳 (Caroline Sasaki)待在家裡,一顆巨石竟直接衝破牆壁滾進客廳,巨大聲響嚇壞全家人,驚險一瞬間也讓卡羅琳直呼:「如果當時再往前一步,恐怕就沒命了。」

綜合外媒報導,事件發生在夏威夷首府檀香山(Honolulu),當時房子附近的山坡發生巨石崩落,而其中一顆寬高各約5英尺(約1.5公尺)的巨石竟衝破了用煤渣砌成的外牆,滾進了卡羅琳的屋子裡。

請繼續往下閱讀...

從屋中監視器畫面能發現,卡羅琳當時正準備經過巨石的路徑,所幸她及時後退,才沒有被石頭擊中。突如其來的巨大聲響也嚇壞了屋內其他親人。

卡羅琳回憶說,「自己還沒有看過意外發生時的影片,但家人都告訴她,要是再往前走一步,自己就不會在這裡了。」她也也提到,過去住家附近從來沒遇過巨石崩落,沒想到才把房子翻新一個星期就碰上了。

對於巨石突然崩落,卡羅琳和不少鄰居都認為是附近正在開挖中的建案所造成。不過,建商堅稱,崩落的巨石與建案有一段距離,不應該受到指責。

A security camera inside a Honolulu home captured the moment a boulder came barreling through a family's living room.



Fortunately, no one inside the house was injured. https://t.co/pcaJe0mFs6 pic.twitter.com/BqtaS8PsRf