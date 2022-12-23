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    濟公保佑！巨石掉落砸毀濟公廟 廟公命大毫髮無傷

    新北市三峽添福山區今凌晨驚傳巨石墜落，輾過一間宮廟將廂房拖下山，陳姓廟祝幸運逃過死劫，警方管制交通搶通。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽添福山區今凌晨驚傳巨石墜落，輾過一間宮廟將廂房拖下山，陳姓廟祝幸運逃過死劫，警方管制交通搶通。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/12/23 10:06

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽添福山區今天凌晨驚傳巨石掉落，警、消獲報之際，原以為是民眾受困，赫見是顆如坦克般巨石從山上掉落，輾過蓋在半山腰的濟公廟合德宮廂房，廟宇也遭墜落土石滑落到地面，現場一片混亂，警消原憂心陳姓廟公安危，不久他竟自行爬出，飽受驚嚇卻毫髮無傷，陳翁及鄰居都直呼是濟公保佑。

    今天凌晨3時許三峽添福通往插角方向湊合橋驚傳土石滑落意外，事發路段正巧位於山洞前方，警、消同時獲報落石，疑有民眾受困；吉埔所長謝英山獲報，率員趕往，發現為10公尺寬、3公尺高、5公尺寬的巨石從7樓高山壁墜落地面，墜落時輾過半山腰的合德宮（濟公廟），陳姓廟祝當時在廟內睡覺，遭巨石輾過後，隨地基滑落至地面。

    警、消原本擔心陳翁安危，不斷呼喊，直到陳翁緩緩現身，眾人才鬆口氣，將他引導到安全處。

    陳翁說，他睡夢中感覺劇烈晃動，不久還隨著房子滑落，大吃一驚，原以為死定了，沒想到在斷垣殘壁中毫髮無傷，隨後慢慢爬出瓦礫堆獲救，直呼是濟公保佑，由於巨石輾過、滑落的是宮廟廂房，正殿還安在，陳翁也上山叩拜答謝濟公。

    吉埔所長謝英山表示，獲報之際原以為是民眾受困，到場驚覺是巨石輾過廟宇，廟宇隨土石滑落到地面，會同消防展開營救，同步封鎖道路雙向管制，消防員救出陳翁後，確認暫無其他人受困；警方也透過警廣宣導，提醒民眾勿從該道路上山，並通知里長及三峽區公所到場緊急處理，預計今天中午會完成巨石清運。

    新北市三峽添福山區今凌晨驚傳巨石墜落，輾過一間宮廟將廂房拖下山，陳姓廟祝幸運逃過死劫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽添福山區今凌晨驚傳巨石墜落，輾過一間宮廟將廂房拖下山，陳姓廟祝幸運逃過死劫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽添福山區今凌晨驚傳巨石墜落，輾過一間宮廟將廂房拖下山。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽添福山區今凌晨驚傳巨石墜落，輾過一間宮廟將廂房拖下山。（記者吳仁捷翻攝）

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