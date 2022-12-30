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    首頁　>　社會

    日本車友遭太魯閣落石砸死 二審判公路總局國賠468萬

    白井寬之的父親白井良一手捧愛子遺照及未出賽的「221」號碼牌，登上終點武嶺，為愛子完成遺願。（資料照，慈濟基金會提供）

    白井寬之的父親白井良一手捧愛子遺照及未出賽的「221」號碼牌，登上終點武嶺，為愛子完成遺願。（資料照，慈濟基金會提供）

    2022/12/30 18:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕日本籍單車騎士白井寬之2017年來台參加「第六屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，卻遭落石擊中不幸身亡，雙親質疑公路總局第四區養護工程處未善盡養護之責，提告求償801萬元國賠與喪葬費，一審被宜蘭地院駁回，但二審高等法院認為公路總局確未做好具體防護措施，今天（30日）改判賠468萬餘元。

    高院指出，事故發生在九曲洞隧道出口處，有延長加蓋明隧道，隧道上有鋪蓋保麗龍用以緩衝落石砸落；附近可變換號誌上方的邊坡，也設有水泥牆及落石防護欄，以免號誌遭落石擊中損壞，且防護欄已有多處遭落石砸毀的痕跡，可見該處屬於高風險落石路段。

    高院說，公路總局負責公路養護，應依道路特殊性，採取維護通行安全的相對應設施設置，負起管理公路之責，提供公眾安全通行的道路。公路總局明知該路段有落石危險，卻未及時採取足以防止危險發生的具體措施，欠缺防範落石設施，與白井寬之的死亡結果之間具有因果關係，應負國家賠償責任。

    高院審酌醫療費用28萬5302元、在台火化作業費用1萬元、在日本支出殯葬費日幣169萬4932元，並考量白井雙親的精神慰撫金各200萬元，判公路總局應賠468萬5136萬元。公路總局可上訴。本案合議庭成員為審判長周祖民、陪席法官馬傲霜、受命法官鄭威莉。

    白井寬之2017年9月來台參加參加在自行車登山挑戰賽「第六屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，9月9日上山試騎賽事路線，途經台8線中橫公路173+610公里、九曲洞西側隧道口附近時，頭部遭落石重擊，配戴安全帽仍昏迷失去意識，前額骨及上額骨嚴重骨折，9月12日晚間不治死亡。

    白井雙親認為公路總局本應高度注意往來通行的安全維護，施作適當防護措施，卻欠缺設置及管理，導致愛子身亡，應負起國賠責任，興訟求償801萬元。

    日本車友白井寬之在中橫九曲洞附近遭落石砸中，不幸身亡。（翻攝資料照）

    日本車友白井寬之在中橫九曲洞附近遭落石砸中，不幸身亡。（翻攝資料照）

    白井寬之的父親白井良一背著愛子骨灰，感謝台灣車友送行。（資料照，記者王峻祺攝）

    白井寬之的父親白井良一背著愛子骨灰，感謝台灣車友送行。（資料照，記者王峻祺攝）

    花蓮發生強震，白井寬之的父親白井良一也捐出20萬日圓給慈濟基金會。（資料照，花蓮慈濟醫院提供）

    花蓮發生強震，白井寬之的父親白井良一也捐出20萬日圓給慈濟基金會。（資料照，花蓮慈濟醫院提供）

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