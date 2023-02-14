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    紐約動物園6歲長頸鹿 受困圍欄喪命

    紐約動物園6歲長頸鹿，長時間受困圍欄後，於週日一早急救無效死亡。圖為長頸鹿示意圖。（資料照）

    紐約動物園6歲長頸鹿，長時間受困圍欄後，於週日一早急救無效死亡。圖為長頸鹿示意圖。（資料照）

    2023/02/14 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約某動物園一隻6歲長頸鹿，在長時間受困圍欄後，於週日（12日）一早急救無效死亡。

    根據《鏡報》報導，週日早上紐約塞內卡公園動物園（Seneca Park Zoo）的6歲長頸鹿帕克（Parker），在被動物園的圍欄夾住後，不幸死亡。

    工作人員週日早上進入草原動物館時，發現長頸鹿受困，並立即叫來了獸醫。獸醫展開急救試圖挽回帕克的生命，但最終仍回天乏術。動物園主管雷西（Steve Lacy）表示，圍欄結構於2018年安裝，是美國動物園的「標準長頸鹿圍欄」。

    雷西解釋：「事件發生的可能性無法預料，且是前所未有的」，他稱此前沒有發生過類似事件，但他們已將潛在危險性通知了製造商，並要求立即做出改善，以確保另外3隻長頸鹿伊姬（Iggy）、基彭奇（Kipenzie）和奧姆斯特（Olmsted）的健康。

    動物園表示，帕克於2018年進駐塞內卡公園動物園，不僅身體非常健康，也廣受遊客和工作人員歡迎，帕克以「好奇心和頑皮著稱」。帕克是雄性長頸鹿，曾與雌性長頸鹿伊姬、基彭奇配對，他也是2022年4月出生的奧姆斯特的父親。

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