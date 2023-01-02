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    17歲乾女兒家中住2度硬上還要噤聲 色男賠錢也重判

    一名育有兩名女兒的林姓男子竟對大女兒的閨密好友伸狼爪性侵害，林男除賠對方八十萬元，還被台南高分院判刑六年八月。（資料照示意圖，與本案人物無關）

    一名育有兩名女兒的林姓男子竟對大女兒的閨密好友伸狼爪性侵害，林男除賠對方八十萬元，還被台南高分院判刑六年八月。（資料照示意圖，與本案人物無關）

    2023/01/02 10:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕已離婚、育有兩名女兒的林姓男子，見大女兒的17歲女閨密小雅到家中住、還認他做乾爹，他竟利用小雅洗澡後強拉到房間性侵；第1次性侵發生後，小雅雖有防備，但約隔10天，小雅再到林家找閨密時又遭林男趁機性侵。小雅機警打開手機錄音功能存證，因林男在二審時認賠小雅80萬元和解，台南高分院以兩次性侵罪合併判這名色乾爹6年8月徒刑，可上訴。

    判決指出，17歲的小雅（化名）與林男的女兒阿芳（化名）是好友閨密關係，小雅從小是在隔代教養家庭中被祖父母扶養長大，較缺乏父母親的愛。她為了感受有家庭的愛，於2020年6、7月間到阿芳的家一起住，並叫喚阿芳的父親林男為乾爹；當時小雅是有男朋友的狀態。

    2020年7月20日到22日的某晚，林男利用小雅在2樓浴室洗完澡後，在2樓強攔小雅，並把小雅抱進浴室旁的林男臥房，把小雅壓制在床，林男除了強吻女方並撫摸其身體與胸部。雖然小雅不斷說不要，以掙扎身體、扭動腳的方式表達拒絕，林仍「霸王硬上弓」、強摀住小雅的嘴巴，不讓她發出聲音，以手指與下體性器官對女方性侵得逞。

    小雅遭林男「入侵」後，她穿好衣服、趕緊回到1樓與在看電視、滑手機的阿芳及阿芳男友在一起，礙於加害者是阿芳父親的壓力，加上林男要她噤聲，小雅並未馬上發作；之後，小雅曾把這事告知阿芳姊妹倆人，但礙於彼此立場，都未對外聲張。

    小雅遭受第1次侵害後，雖仍常去找阿芳，但已減少在阿芳與林男家中過夜，同年7月31日晚間，小雅又到林家找阿芳，她1人在1樓等阿芳回家。林男見小雅孤身在家，原想帶小雅上樓不成，竟然關上1樓的對外門，把小雅控制在1樓客廳單人椅，再對女兒的閨密侵害1次。

    這回，小雅趁機打開手機錄音功能錄下林男對她伸狼爪侵害的部分過程，她並通知阿芳及阿芳男友快回家，也聯絡其他友人到場，同日晚間決定報警法辦這名色乾爹。

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