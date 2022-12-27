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    沒老婆沒關係？ 老色鬼探親趁機伸狼爪摸看護私處

    60餘歲宋男深夜探視重聽伯母，趁機撫摸外籍看護私處，還說「沒關係，沒有老婆」。（情境照）

    60餘歲宋男深夜探視重聽伯母，趁機撫摸外籍看護私處，還說「沒關係，沒有老婆」。（情境照）

    2022/12/27 22:19

    〔記者鮑建信／高雄報導〕60餘歲宋男深夜探視重聽伯母，被控撫摸外籍看護私處，還說「沒關係，沒有老婆」，被最高法院判處徒刑1年4月定讞，高雄高分院並判決他賠償精神撫慰金等28萬元確定。

    判決書指出，2019年7月15日晚間11點多，被告宋男前往屏東縣某鄉鎮探視失智、重聽、年邁的伯母時，見外籍看護小晴（化名）頗有姿色，竟趁伯母側身面對牆壁躺臥，從背後抱住小琴，涉嫌伸手撫摸私處，並說：「沒關係，沒有老婆」等語。

    小晴受辱後向東港分局報案提告強制猥褻罪，並求償精神撫慰金、工作能力損失等共58萬元。

    被告宋男則說，法醫檢驗報告及驗傷單等，都不能證明他有猥褻等侵權行為，拒絕任何賠償。

    小晴出庭指出，當晚她穿裙子，宋穿四角內褲，生殖器有點勃起、有點硬，沒看到痣，有看到龜頭但不確定有沒有割包皮，被騷擾後心裡很害怕，會不自覺流淚，晚上有時候需要吃安眠藥。

    民事庭法官調查，宋男觸犯刑案部分，業經法院判處徒刑1年4月定讞外，小晴經醫院鑑定，有創傷壓力症候群，並審酌兩造經濟、學歷等狀況，認為宋應賠償28萬元比較合理。

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