為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    男毒蟲陷「禽獸模式」 用頭撞破玻璃門大量出血仍追趕屋主想侵犯

    毒蟲用頭把玻璃窗撞碎，因此嚴重受傷，即便大量失血中還不斷追趕屋主想一逞獸慾，最後死在案發現場。（翻攝youtube）

    毒蟲用頭把玻璃窗撞碎，因此嚴重受傷，即便大量失血中還不斷追趕屋主想一逞獸慾，最後死在案發現場。（翻攝youtube）

    2022/12/27 14:04

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一個毒蟲疑似嗑藥嗑嗨，徹底陷入「禽獸模式」，闖進一棟住宅想性侵女屋主；監視錄影器可見，這個毒蟲用頭把玻璃窗撞碎，因此嚴重受傷，即便大量失血中還不斷追趕屋主想一逞獸慾，最後死在案發現場。

    綜合外媒報導，巴西薩爾瓦多（Salvador）男毒蟲佛瑞塔斯（Jacques Freitas）在22日當天晚間10時40分許闖入一處高級公寓，他上身赤裸，被監視器拍下犯案過程。佛瑞塔斯小跑步，用頭撞碎落地窗玻璃，跌入室內，不顧身上傷口大量出血，鎖定英國籍的女屋主想要實施侵犯。

    儘管佛瑞塔斯手部骨折、大量失血，陷入「禽獸模式」的他仍鍥而不捨的追趕女屋主，把害怕的受害人逼到泳池旁，最後佛瑞塔斯因為失血過多倒在泳池旁，當場死亡。警方獲報後展開調查，原來佛瑞塔斯是一名公務員，在其住家搜出大麻與其他毒品，另外監視錄影器還拍到一段他用頭衝撞住宅鐵門的過程。

    佛瑞塔斯犯案當下是否有吸毒，將待司法單位驗屍認定；公寓管理人描述，這名受害的女子搬到這裡才一年，不想竟然發生這種事，她的屋子裡滿地都是血，看起來就像「她在家裡宰了一頭公牛」，加害人即便受重傷、失血、跛腳還發抖，還可以一路追趕受害人到泳池邊。

    受害者幸未遭受侵犯，但這嚇人的事件仍讓她夜不能眠。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    唬「背後有嬰靈要雙修」 ／神棍性侵酒女 判3年半
    2022/12/27 05:30

    唬「背後有嬰靈要雙修」 ／神棍性侵酒女 判3年半
    被分手卻糾纏求復合 惡男談判時趁前女友入睡綑綁性侵
    2022/12/26 16:03

    被分手卻糾纏求復合 惡男談判時趁前女友入睡綑綁性侵

    社區一家到地方創生 員工客戶都有感
    裝睡「硬上」女同學 健身教練賠2百萬入監
    2022/12/26 07:23

    裝睡「硬上」女同學 健身教練賠2百萬入監
    屏東男子性侵姪女判刑 另一姪女告他猥褻獲判無罪
    2022/12/26 00:48

    屏東男子性侵姪女判刑 另一姪女告他猥褻獲判無罪

    2023聯邦四大神卡 優惠全面升級
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播