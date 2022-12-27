男毒蟲陷「禽獸模式」 用頭撞破玻璃門大量出血仍追趕屋主想侵犯

毒蟲用頭把玻璃窗撞碎，因此嚴重受傷，即便大量失血中還不斷追趕屋主想一逞獸慾，最後死在案發現場。（翻攝youtube）

2022/12/27 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一個毒蟲疑似嗑藥嗑嗨，徹底陷入「禽獸模式」，闖進一棟住宅想性侵女屋主；監視錄影器可見，這個毒蟲用頭把玻璃窗撞碎，因此嚴重受傷，即便大量失血中還不斷追趕屋主想一逞獸慾，最後死在案發現場。

綜合外媒報導，巴西薩爾瓦多（Salvador）男毒蟲佛瑞塔斯（Jacques Freitas）在22日當天晚間10時40分許闖入一處高級公寓，他上身赤裸，被監視器拍下犯案過程。佛瑞塔斯小跑步，用頭撞碎落地窗玻璃，跌入室內，不顧身上傷口大量出血，鎖定英國籍的女屋主想要實施侵犯。

請繼續往下閱讀...

儘管佛瑞塔斯手部骨折、大量失血，陷入「禽獸模式」的他仍鍥而不捨的追趕女屋主，把害怕的受害人逼到泳池旁，最後佛瑞塔斯因為失血過多倒在泳池旁，當場死亡。警方獲報後展開調查，原來佛瑞塔斯是一名公務員，在其住家搜出大麻與其他毒品，另外監視錄影器還拍到一段他用頭衝撞住宅鐵門的過程。

佛瑞塔斯犯案當下是否有吸毒，將待司法單位驗屍認定；公寓管理人描述，這名受害的女子搬到這裡才一年，不想竟然發生這種事，她的屋子裡滿地都是血，看起來就像「她在家裡宰了一頭公牛」，加害人即便受重傷、失血、跛腳還發抖，還可以一路追趕受害人到泳池邊。

受害者幸未遭受侵犯，但這嚇人的事件仍讓她夜不能眠。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法