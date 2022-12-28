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    誘10歲女童上摩鐵摸全身 色伯被求償竟反指「仙人跳」

    50歲姜姓男子被控涉在汽車旅館強摸10歲女童身體與私處，還要女童跟他一起泡澡。（情境照）

    50歲姜姓男子被控涉在汽車旅館強摸10歲女童身體與私處，還要女童跟他一起泡澡。（情境照）

    2022/12/28 11:58

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南50歲姜姓男子，於2021年10月底凌晨在超商搭訕深夜未歸的10歲女童小萱（化名），他先買禮物送給小萱取得信任，兩人手機互加LINE聯絡並一起外出。同日深夜11點，他再開車載小萱到一家汽車旅館，脫掉女童衣褲強摸身體與胸部、下體，還要女童跟他洗鴛鴦浴，之後才載女童回家。女童父察覺有異，報警查辦這名色大伯。姜男竟還將女童家屬求償之舉惡意曲解為「仙人跳」，被依強制猥褻幼女罪判4年2月徒刑，可上訴。

    一審判決指出，姜男與10歲女童小萱是同社區的住戶，2021年10月31日凌晨近1點許，姜男在社區附近的超商與同在超商內買東西的小萱搭訕，並買禮物送給小萱、取得對方信任，再互相加LINE聯絡。

    姜男透過LINE邀女童外出，同日凌晨1點半與晚間7點多，他先兩次開車載女童外出到市區家樂福賣場、選物娃娃機店與北區花園夜市遊玩。他明知女童年僅10歲、竟對女童萌生邪念，以外出按摩為由，再約小萱外出，女童不疑有他，於同日深夜11點許再跟姜男外出。

    姜男開車載女童到一家汽車旅館，接著在旅館房間內強行脫去女童衣褲，撫摸女童身體與胸部、下體外部，還強要女童陪他一起泡澡，對女童強制猥褻得逞。之後，姜男退房、開車載女童回家。小萱父親得知姜男深夜私帶女兒外出，求助社區社工，社工詢問女童查知上情。

    姜男狼行露餡後辯稱沒載女童到摩鐵，但檢警根據小萱對摩鐵房間型式的描述、姜男與女童兩人手機在摩鐵附近的基地台連線有高度重合，足證姜有帶女童到摩鐵。

    姜男被逮後還辯解說是要幫助犯錯的青少年、還對女童代理人求償之舉惡意曲解為「仙人跳」。台南地院法官認為姜毫無悔意、態度十分惡劣，依強制猥褻幼女罪判姜4年2月徒刑，還可上訴。

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