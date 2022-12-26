裝睡「硬上」女同學 健身教練賠2百萬入監

情境照

2022/12/26 07:23

〔記者鮑建信／高雄報導〕健身教練阿國（化名）2年前參加學校聚餐，酒後進入女同學房間裝睡，涉嫌強行「辦事」，雖然郵寄賠償200萬元，但因女方拒絕和解，經高雄高分院判刑3年10月後，他不服上訴被駁回定讞，即將入監服刑。

檢方指出，2020年6月6日晚上，當時還是學生的被告阿國，與球團成員杜姓、梁姓男子和被害人小雪（化名）等人，參加社團聚餐後，因大家有喝酒，加上杜和她住較遠，轉而到阿國和梁租處繼續喝至翌日凌晨3點，始準備就寢。

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阿國卻擅自進入小雪房間，將門上鎖並壓在她身上，因小雪驚叫「不要鬧了」，杜男聽到後敲門詢問，他始回床舖旁地舖上假睡，小雪則認為剛才是開玩笑，央求杜睡同一間，對方卻認為睡3人太擠而拒絕，並試圖叫阿國起來回原先房間就寢，但他竟繼續裝睡。

不料，阿國卻趁小雪熟睡之際，脫褲求愛被拒，竟不顧她推拒哭泣，涉嫌霸王硬上弓。

高雄地院審理期間，被告否認犯行，被判刑4年8月，他上訴高雄高分院後雖改口認罪，並郵寄支票賠償200萬元，但因小雪拒絕和解，要求從重懲處，合議庭僅從輕改判3年10月，被告仍然不服，但最高法院認為原審判決並無不當，駁回而定讞。

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