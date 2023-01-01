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    獨家》高雄大寮槍擊案 最後在逃嫌犯「建成」傍晚投案

    高雄大寮毒品工廠1死1傷槍擊案，最後在逃嫌犯「建成」今天傍晚投案。（資料照）

    高雄大寮毒品工廠1死1傷槍擊案，最後在逃嫌犯「建成」今天傍晚投案。（資料照）

    2023/01/01 18:17

    〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕高市大寮製毒鐵皮工廠1死1傷槍擊案，司姓槍手「黑仔」舉槍自戕再添一死後，警方積極追查在逃嫌犯「建成」，今天傍晚「建成」向林園分局投案，據了解，他否認是槍擊案共犯，稱當時在現場見司男突然開槍，嚇到衝出鐵皮屋逃竄，警方專案小組將釐清他的供詞。

    據專案小組調查，該處製毒工廠主嫌為李姓、葉姓男子（傷者），他們與黃姓（死者）、司姓（槍手）及綽號「建成」、麥姓（房東）共6人合組製毒工廠，警方在槍案現場的工廠，找到300多公克K他命、製毒用化學藥劑及工具一批；另帶李嫌至屏東萬丹起出K他命成品241公克、半成品1.35公斤。

    檢方指出，落網的葉、李、麥3人供詞避重就輕，暫無法釐清行凶動機，「建成」投案的說詞將是關鍵，不過，檢警也掌握相當證據，不怕「建成」烏龍轉桌誤導案情，至於外傳他是製毒師傅，專案小組將調查釐清。

    檢方認為，李姓男子和麥姓房東被檢方依涉犯製毒重罪且有逃亡之虞向法院聲押，高雄地院裁定兩人羈押禁見，「建成」訊後是否聲押，專案人員透露聲押機率極高，必須視他的證詞真實性；至於外傳司姓男子與黃姓死者、葉姓男子有2千萬的毒品交易缺額，才會引發此次槍擊命案，檢警也會釐清此一可能性，大寮毒工廠槍擊案所有嫌疑人今天也全數到案。

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