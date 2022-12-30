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    高雄大寮槍擊案 1死1重傷// 行刑式開槍 同夥劫毒黑吃黑

    高雄市大寮區一家工廠昨發生驚悚槍擊案，兩名男子頭部遭行刑式開槍一死一傷，警方在現場採證。（記者洪臣宏攝）

    高雄市大寮區一家工廠昨發生驚悚槍擊案，兩名男子頭部遭行刑式開槍一死一傷，警方在現場採證。（記者洪臣宏攝）

    2022/12/30 05:30

    〔記者洪臣宏、許麗娟、王冠仁／綜合報導〕高雄市大寮區保福路一家工廠昨發生驚悚槍擊案，兩名男子頭部遭行刑式開槍，其中黃男死亡，葉男被子彈打中頸部、從後腦穿出，傷重卻意識清醒，送醫救治中；現場是製造三級毒品Ｋ他命的製毒工廠，警方查出全案應是同夥內訌或黑吃黑劫毒，鎖定綽號「黑仔」男子漏夜追緝中。

    Ｋ毒工廠內訌 漏夜追緝黑仔

    報案的二房東麥姓男子（有毒品前科）稱，兩週前將工廠分租給葉男（毒品等多項前科），他事先即知葉、黃和兩名男子共四人租廠房，就是為了製毒。重傷的葉男清醒後供稱，全案是製毒同夥「黑仔」獨自犯案。警方研判兇手明顯欲置人於死，應是製毒糾紛或幹掉同夥想獨佔毒品利益。

    林園警分局昨下午四點二十五分接獲報案，與救護人員趕往該廠房，其中四十歲傷者到院時已無生命跡象，頭、腹及大腿有槍傷，警方已採指紋釐清身分；五十五歲葉男頭頸雖遭子彈貫穿，但幸運未傷及腦部，送醫後血壓正常。

    槍手趁機下手 疑留下血腳印

    警方專案小組調查，死者倒臥廠內客廳沙發，葉男倒在臥室榻榻米，初判兩人未被限制行動，現場找到三枚彈殼，但疑有殺手走動留下的血腳印，跡證顯示停留了一段時間，有可能是趁他人未有警覺時下手。

    現場有製毒工具、原料，但無成品，故不排除已進入毒品後製階段或成品已遭劫走。

    過去因毒品衍生的槍擊命案，最受矚目的是二○一五年發生在北市峨眉停車場的雙屍命案，槍手陳福祥即因毒品黑吃黑擊斃兩人。

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