夫騎車急煞妻拋飛遭輾斃 台東連2日死亡車禍警參香求平安

死者倒於輪下，不幸當場輾斃。（民眾提供）

2024/05/16 12:27

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市14日晚間發生自撞車禍造成2死，昨晚6時許又發生死亡車禍，林男（54歲）騎車載著楊姓（49歲）妻子行經重慶路和四川路一段巷口時，遇到路口交會曳引車，急煞之下倒地但楊女被拋飛後倒在巨輪下遭輾。警方昨才會勘前日事故現場，今又再看昨天現場，「這種狀況沒有人受得了」，會勘結束直奔山上拜拜求境內安康。

警方初步調查，死者乘坐機車與一輛由藍男（60歲）駕駛的曳引車發生事故；機車沿四川路巷道行駛，在重慶路口見東向曳引車後緊急煞後倒地，後座妻子跟著甩出，但她卻倒在大車左後輪，當場頭部遭輾死亡。

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肇事曳引車駕駛表示，當時開著車回公司準備下班，剛過路口即見機車從左邊竄出並趕緊煞車，卻仍釀成遺憾，自己並未擦撞到機車，不知為何會造成機車倒地及傷亡。警方表示，現場大貨車已過路口一半，且機車位在左方，照理需讓右方來車，但肇事原因及責任仍待釐清，雙方酒測值皆為0，藍男被以過失致死移送。

14、15日接連發生死亡車禍，14日事故仍在調查，目前警方調查事故車輛明顯超速。甚至據瞭解，事故車最後指針停在時速150左右，而昨天事故中，死者又剛好倒臥在輪下，警方目前也以權責保障交安，也不免內心惴惴，今早會勘後，高階主管就上山至「凌宵寶殿」拜拜。

雖警方宣稱「本來就該求境內平安、治安良好」，但每次車禍轄區警方都需會勘、寫報告，先毋論事故當下耗費人力調查，下週又需面對更大型會議，因此接連事故也讓警方心力交瘁，因此有警員私下表示，主要還是拜個不出人命，2案都「太怪了！這種事明明可以不用發生」。

警方呼籲，行經無號誌路口需放慢或停下觀察，支線道車輛應停車再開，主線道車輛則應減速。

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