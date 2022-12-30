大寮槍擊案／殺人劫毒？Ｋ毒10公斤黑市價上千萬

槍擊案地板血跡斑斑，警方現場採證。（記者洪臣宏攝）

2022/12/30 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕高雄市大寮區昨發生槍擊案，造成一死一重傷，警方在槍擊現場查獲三級毒品K他命製造原料與工具，不排除是同夥間發生製毒糾紛或黑吃黑引發殺機。資深刑警說，依現行法規持有少量K他命只有「罰錢了事」，因此培養了許多死忠毒蟲，也讓其價格水漲船高；依近來K他命黑市行情，每公斤達一百廿萬元上下；若全案確是一宗殺人劫毒案，一般來說製毒工廠的產量至少是以數公斤、甚至數十公斤起跳，研判全案牽扯的不法利益少則數百萬元，但更可能高達數千萬元。

製毒廠產量往往數十公斤起跳

資深刑警說，早期K他命剛出現時，持有廿克以下只是行政罰，罰錢了事不會扯上刑法，因此長期以來「飽受歡迎」；雖然後來修法改成持有五公克以下，但依然有許多人熱愛，連毒販也下有對策，改也分裝成更小包的「小包裝」來販售，藉此躲避刑責。

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近來K他命黑市行情，每公克「零售價」約一千八百元至兩千元、中盤價格每百公克約十五至十八萬元，只略遜於安非他命。若是以每公斤來論的「批發價」，每公斤約一百廿萬元至一百卅萬元。

警方發現槍手曾在命案現場待了一段時間，但無打鬥痕跡，不排除被鎖定的凶手「黑仔」，是在突然之間展開行動，近距離掏槍「打頭」，打算滅口後獨佔毒品或是之前因製毒引發不快，決定先下手為強；由於現場無成品，因此有可能犯案後搬走成品，只要搬走十公斤，不法利益就達一千兩百多萬元。

過去因毒品衍生的槍擊命案，除了台北市峨嵋停車場雙屍命案外；近來知名案例是二○二一年十一月，新北市新店何姓咖啡商遭槍手黃永群近距離開四槍擊斃，警方事後查出，何擁有製毒技術，研判全案也與製毒或毒品不法利益有關。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣三級毒品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金；顯示即使是三級毒品，但製毒刑責也很重。

警方封鎖槍擊案現場進行採證。（記者洪臣宏攝）

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