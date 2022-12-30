基層員警憂「勤務空班1小時」 警署：已要求原則一段式服勤

警政署。（記者邱俊福攝）

2022/12/30 19:14

〔記者邱俊福／台北報導〕因應大法官釋字785號解釋，明年元旦起實施的公務員服務法修正案規定，輪班輪休人員應有連續一小時的休息，引發基層員警認為8小時服勤後，需空班休1小時，再服勤，將延長辦公時數。警政署今強調，已要求勤務編排應以一段式服勤方式為原則，單位於勤務分配表編排「在所待命」、「在隊待命」，讓同仁適度休息藉以調節體力，考量員警於指定處所待命仍受機關指揮監督，應計入服勤時數，不會造成空班而延長辦公時數的狀況。

警政署表示，依釋字785號解釋案，公務員服務法第12條修正案將於112年1月1日施行，該法第12條第4項就有關辦公日中應給予適當之連續休息時數，及「行政院與所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法」第5條第2項明定「輪班輪休人員於辦公日中，至少應有連續一小時之休息……」之規定。

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為因應符合規定及同仁實際服勤需求，警政署研擬「警察機關輪班輪休人員勤休實施要點」草案時，已考量外勤員警勤務特性，為避免員警因而均須強制擔服兩段式服勤方式，遂於勤休實施要點第7點第3項「前項休息時間，服勤人員如於指定處所待命無法自行運用，視為服勤時數」，並獲內政部支持與核定在案。

因此，警政署已要求各警察機關勤務編排應以一段式服勤方式為原則，單位於勤務分配表編排「在所待命」、「在隊待命」，讓同仁適度休息藉以調節體力，考量員警於指定處所待命仍受機關指揮監督，應計入服勤時數。

警政署表示，新勤休規定開始施行後，各警察機關應推動合理勤務時數編排，並嚴格審查勤務編排，檢討執勤人力調度情形，隨時滾動檢討改善，期待能共同建立兼顧健康權及治安需求的警察勤務制度。#

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