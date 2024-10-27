臨檢點設轉彎處、視線死角 議員洪婉臻批：害人害己致命陷阱

台北市議員洪婉臻接獲民眾反映，指台北市許多臨檢點設在轉彎處或視線死角，相當危險。（洪婉臻辦公室提供）

2024/10/27 14:00

〔記者林承鴻／台北報導〕民眾反映台北市許多臨檢點設在轉彎處或視線死角，相當危險，台北市議員洪婉臻指出，臨檢點設置不當，不只危及用路人，連執勤員警的安全也難以保障，臨檢點淪為致命陷阱。台北市警察局局長李西河表示，絕對禁止在高架橋梁、隧道、彎道、匝道設置臨檢點，將依照事實處分、檢討改善。

洪婉臻指出，民眾透過1999投訴，水源快速道路下去轉汀州路地下道，臨檢點三角錐擺放位置太靠近轉彎處，駕駛人開車轉彎不容易注意到，易發生危險；中興橋更有臨檢點設在機車道上橋轉彎處，險象環生。

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還有民眾抱怨：「臨檢點設在轉彎處30公尺真的會害死人！」、「叫人家不要在轉彎處停車，結果臨檢告示牌設在轉彎處？」、「常經過臨檢點設在轉彎處，是完全的死角，等看到已經要撞上去了，旁邊就是橋墩」。洪婉臻批評不當設置的臨檢點不只對用路人造成危險，連執勤員警的安全也難以保障，過去6年保安警察大隊就有28位員警在執行臨檢勤務時受傷。

洪婉臻要求警察局重新盤點台北市路檢點，在容易造成視線死角與安全疑慮之處，應避免設置，並需加強職安宣導，實施臨檢、路檢應確實依照安全作業守則規範。

李西河表示，設置臨檢點的基本原則是臨檢對象和執法人員都要安全，絕對禁止在高架橋梁、隧道、彎道、匝道設置臨檢點，將依照事實處分並檢討改善，並承諾在1個月內提供臨檢、路檢點設置精進計畫。

北市警察局表示，2020年已通報規劃路檢、攔檢地點時，嚴禁於高架道路上方、橋樑上、匝道、隧道及彎道等路段實施，並於今年8月1日再次函發各外勤單位。警察局已請各外勤單位全面盤點路檢點設置的地點是否符合執勤安全規定，另也規劃專案實地督導，以維護交通順暢及確保民眾及員警安全。

經統計今年1至9月台北市員警執行臨檢攔查勤務，因民眾不服取締盤查而發生衝突事件，員警受傷人數有44人，警察局表示皆依「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」及「警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全金發給辦法」發給慰問金。

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