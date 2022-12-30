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    徵信社掌握120筆民眾個資 洩密源頭竟是北市警小隊長

    懲戒法院判王員休職1年6月。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判王員休職1年6月。（記者吳政峰攝）

    2022/12/30 14:20

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北市警局2020年間受理刑事案件，意外查出信義分局一名王姓小隊長（案發後降為警員）外洩120筆民眾個資，讓徵信社輾轉拿到。台北地院依違反個人資料保護法等罪，判王員2年刑，緩刑5年；懲戒法院一審日前再判他休職1年6月，可上訴。

    判決指出，北市警2020年4月間偵辦民眾刑事案件，發現王員疑接受文山第一分局前呂姓警員（2016年7月5日退休）請託，使用警政署警政知識聯網查詢民眾個資後，透過當面告知、通訊軟體或翻拍等方式提供給呂男，再由呂提供給徵信業者，涉嫌違反個人資料保護法及犯刑法洩密等罪，立刻報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

    北檢去年11月16日指揮北市警政風室及警政署政風室對王員等人執行搜索調查，複訊後認王員犯罪嫌疑重大，有湮滅、偽變造證據或勾串共犯或證人之虞，2021年11月17日向北院聲請羈押禁見獲准，2021年12月8日被北市府核布停職令，直到2022年1月11日北院裁定以20萬元交保後，3月1日才核定復職。

    北檢4月11日偵查終結，依違反個人資料保護法等案件提起公訴，北院7月29日認定王員觸犯120罪，每罪各處1年2月刑，應執行2年刑，緩刑5年確定。

    北市府審酌王員違法行為，已違反公務員懲戒法規定，嚴重傷害國家公務員形象，侵犯人民資訊隱私權，使人民喪失對國家信賴，決議移請懲戒法院審理。

    懲戒法院表示，王員僅因受昔日警校同窗請託，竟多次濫用國家賦予權限，恣意查詢並洩漏個人資料，破壞政府機關形象，足使民眾喪失對公務員執行職務的尊重及信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要。

    懲戒法院指出，王員受託查詢民眾個人資料達120筆，侵害個人隱私，危害公務機關對於資訊管理正確性，並嚴重損害公務員形象及機關信譽，惟考量其於刑事案件偵審中坦承違失，在職期間曾獲多次嘉獎、記功等職務表現，決議判處休職1年6月，期滿回復原職。可上訴。

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