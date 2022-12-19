到北檢頂樓升民進黨旗的就是他！上回才請周玉蔻「吃月餅」

田男上回去寶島電台放「驚喜」被逮，這回又跑去北檢頂樓升民進黨旗。（資料照）

2022/12/19 11:26

〔記者王冠仁／台北報導〕台北地檢署偵辦新竹市長當選人、現任立委高虹安涉嫌詐領助理費一案，引起社會關注；本月16日清晨高虹安以60萬元交保後，當天下午北檢頂樓居然被升起一面民進黨旗。據了解，昨天下午田姓男子自行向警方投案，還聲稱只願意跟檢方交代，警方發現他就是上回去寶島電台放置不明包裹、聲稱要請周玉蔻吃月餅的田姓男子，隨即將他送往北檢接受偵訊。

警方說，昨天下午時刻，43歲田男忽然獨自一人前往北市警中正一分局介壽路派出所投案，他向警方聲稱，是他潛入北檢升起民進黨旗。員警追問他如何潛入、升旗動機為何，他卻不願交代；他堅稱只願意向檢方說、要跟檢察官對話，警方於是隨即將他送往北檢。

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據了解，16日當天下午，田穿著雨衣潛入北檢，不知如何一路跑到北檢6樓頂樓，在懸掛國旗的旗桿再升上一面民進黨旗。警方推測，由於北檢內有許多門禁管制，一般人難以「暢行無阻」，他可能尾隨清潔人員、工作人員潛入管制門，再獨自摸索前往頂樓升旗。

警方指出，9月上旬時，媒體人周玉蔻透過臉書批評證嚴法師，田就跑去周玉蔻位於信義路的「放言」科技傳媒辦公室滋擾，結果被警方上銬帶回偵辦。2天後，田又去「寶島聯播網公司」大樓7樓，放置紅色塑膠袋裝著不明包裹，他隨後向警方報案，還在網路上留言說在該處放了一個「驚喜」；警方起先以為是爆裂物，事後才發現是一盒慈濟中秋月餅。

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