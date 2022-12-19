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    男闖地檢署掛民進黨旗批「干涉辦案」 北檢：無稽、不值一駁！

    男子田山盛國上週五下午擅闖台北地檢署升上民進黨黨旗，事後自拍照片廣傳給熟識的媒體。（讀者提供）

    男子田山盛國上週五下午擅闖台北地檢署升上民進黨黨旗，事後自拍照片廣傳給熟識的媒體。（讀者提供）

    2022/12/19 22:01

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署上週五凌晨才諭令涉貪的民眾黨新竹市長當選人高虹安60萬元交保，當天下午北檢頂樓即遭民眾擅闖懸掛民進黨旗幟，涉案男子田山盛國昨天主動到案後獲請回，今天即對外聲明指「府院黨干涉檢察官獨立辦案...」；對此，北檢今晚澄清並回應該名被告的聲明表示，「無稽，不值一駁」。

    以下為北檢今晚聲明全文：

    有關今（19）日媒體報導引述：擅闖北檢頂樓懸掛旗幟案被告所發聲明一事，回應如下：

    一、檢察官依據法律客觀獨立辦案，不受外力介入或干擾，本署偵辦相關案件，均依案件需要而進行偵查作為，並無所謂受到「高層」、「府院黨」或特定政治人物之干預或壓力，亦無所謂許多檢察官都想離職之情事。有關媒體引述之聲明內容，應屬無稽，不值一駁。

    二、至於該被告所涉刑法無故侵入建築物罪嫌案件，業經檢察官偵辦中，承辦檢察官會善盡客觀與照料義務，對於被告有利及不利事項一律注意，詳細調查證據，依法究責，妥適偵結。

    三、台北地檢署再次呼籲，請外界勿對偵查中案件作無謂的渲染或揣測，留給檢察官單純的辦案空間。

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