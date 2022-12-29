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    洩密地主個資給承租人 前花壇鄉長判3月

    彰化縣議員、前花壇鄉長李成濟。（翻攝自李成濟臉書）

    彰化縣議員、前花壇鄉長李成濟。（翻攝自李成濟臉書）

    2022/12/29 15:06

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣縣議員李成濟，於2015年花壇鄉長任內，將2名地主的個人資料洩露給5名承租人，地主不滿，對李對洩密罪告訴，該案經過審理，法官認為李成濟觸犯洩密罪，判刑3月，可易科罰金。對此判決，李成濟表示無法接受，將考慮上訴。

    該案緣起於程男兩兄弟早年將花壇鄉溪南段2個地號的土地租給林男等5人，雙方訂有耕地三七五租約。地主程男於2015年申請土地收回，經花壇鄉公所審核後，准予收回。承租人林男等5人不服，提起行政救濟，並向公所申請續約及出租人相關文件影本。

    判決書指出，李成濟明知他人身份證、戶籍、所得稅、保險費、子女就學繳費…均為個人資料，屬於國防以外之秘密文書，不得交付他人，但李成濟仍批示下屬將上述資料提供給承租人。

    李成濟表示，根據行政程序法第46條規定，當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或卷宗，他身為花壇鄉長，基於職權，鄉民請求給予資料而允許，這屬於法定業務之執行，若這樣就觸犯洩密罪，以後行政主官動輒得咎很難執行政務。

    承審的法官表示，行政機關對民眾的申請資料閱覽並非漫無限制，若無限制，不免有侵害他人權利、妨害社會治安、公共安全之虞，因此涉及個人穩私、職業秘密、營業秘密，依法規有保密之必要。

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