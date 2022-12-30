北市跨年晚會警嚴陣以待 特勤人員、帥氣警犬全出動

北市跨年晚會活動，轄區北市警信義分局動員特勤人員、警犬強化維安工作。（記者邱俊福翻攝）

2022/12/30 12:07

〔記者邱俊福／台北報導〕「臺北最High新年城-2023跨年晚會」結合台北101大樓獨步全球的「360度沉浸式煙火秀」，預料跟過去一樣，將吸引大批民眾湧入信義計畫區，北市警信義分局為此今天表達將動員特勤中隊人員、警犬等強化維安工作，也規劃機動派出所、防踩踏小組，全員出動，從空中至地面，全程維護會場安全，以讓民眾都能有個開心、安全的跨年夜。

信義分局副分局長林岳寬表示，為維護跨年活動安全，盼使所有參與民眾安心，跨年晚會期間結合北市刑大特勤中隊、新北市警局警犬隊，全面加強會場及周邊重要建築設施偵蒐清查，防止「毒品」、「刀（槍）械」、「爆裂物」等違禁物品，以及波波球、發光氣球等任何氣球進入會場，以維護活動及民眾自身安全。

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此外，為防止有心人士伺機利用車輛闖入會場管制區造成危害，期前將於周邊重要路口預置大型警備車及改道牌面，強化實體區隔管制，另運用空拍機攔截器干擾未經申准的空拍機飛行，並依法查處。

林岳寬進一步表示，晚會期間將配合於各服務台旁設置機動派出所，提供交通管制、大眾運輸工具、接駁專車及為民服務等，且鑑於近期南韓人群踩踏的傷亡事故，將於活動會場及周邊人潮易聚集區域派員加強巡視監控，並針對主舞台觀眾區及市民南北廣場規劃8組「防踩踏小組」，於活動散場或緊急疏散過程，配合現場工作人員，以哨音、LED舉牌標示、擴音器及強力照明設備等方式，提供明確動線引導民眾離開，如有發現民眾推擠或跌倒情形，將立即介入制止並通報救護單位及時救援，讓民眾能安心快樂的迎向2023。

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