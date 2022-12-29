為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市第17波酒駕名單出爐 男子吸毒二度被抓挨罰12萬

    台北市第17波酒毒駕累犯名單，其中包含一名男子因二度吸毒被抓。（裁決所提供）

    台北市第17波酒毒駕累犯名單，其中包含一名男子因二度吸毒被抓。（裁決所提供）

    2022/12/29 15:15

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕酒駕新制3月底上路，地方政府定期公布酒、毒駕累犯名單，台北市交通事件裁決所今公布第17波名單，共計20人，其中一名毒駕累犯周家弘，吸毒騎機車上路遭員警攔檢，因神態不清當下被帶回警局，檢驗報告證實吸毒，處以最高罰鍰12萬元。

    裁決所指出，此次累犯名單分別有酒駕累犯2次15人、毒駕累犯2次1人、拒測累犯1人，累犯3次3人，從5月公告累積至今已有152人。其中累犯2次15人，包括簡勝栢、寸守茂、陳新發、李秉政、何清賢、錡建誌、陳紹維、羅元良、黃奇敏、何南山、黃建忠、宋家福、翁澤民、徐國勝、蔡明智。

    毒駕累犯2次為周家弘、拒測累犯2次為李玉琪，酒駕累犯3次3人則為王明淦、陳維焄、何慶元。裁決所提醒，如酒測值達0.25mg/L以上涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理，罰鍰逾期未繳納者，裁決所依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

    裁決所表示，酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，年底尾牙聚餐多，勿心存僥倖酒駕車上路，請找代駕服務或搭乘大眾運輸，「喝酒不開車，開車不喝酒」以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南公布酒駕累犯名單 今年累計106人
    2022/12/24 08:50

    台南公布酒駕累犯名單 今年累計106人
    北市第16波酒駕累犯名單「一長串」 累積公布132人
    2022/12/15 18:51

    北市第16波酒駕累犯名單「一長串」 累積公布132人

    永慶房產中彰投業績62億、逆增1成
    台南公布第15批酒駕累犯名單13人 今年累計近百人
    2022/12/09 10:47

    台南公布第15批酒駕累犯名單13人 今年累計近百人
    零容忍？ 檢裁定酒駕累犯不得易科罰金要坐牢 法官撤銷執行命令
    2022/11/16 11:23

    零容忍？ 檢裁定酒駕累犯不得易科罰金要坐牢 法官撤銷執行命令

    你理財理你 退休金不僅要存更要理
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播