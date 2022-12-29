北市第17波酒駕名單出爐 男子吸毒二度被抓挨罰12萬

台北市第17波酒毒駕累犯名單，其中包含一名男子因二度吸毒被抓。（裁決所提供）

2022/12/29 15:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕酒駕新制3月底上路，地方政府定期公布酒、毒駕累犯名單，台北市交通事件裁決所今公布第17波名單，共計20人，其中一名毒駕累犯周家弘，吸毒騎機車上路遭員警攔檢，因神態不清當下被帶回警局，檢驗報告證實吸毒，處以最高罰鍰12萬元。

裁決所指出，此次累犯名單分別有酒駕累犯2次15人、毒駕累犯2次1人、拒測累犯1人，累犯3次3人，從5月公告累積至今已有152人。其中累犯2次15人，包括簡勝栢、寸守茂、陳新發、李秉政、何清賢、錡建誌、陳紹維、羅元良、黃奇敏、何南山、黃建忠、宋家福、翁澤民、徐國勝、蔡明智。

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毒駕累犯2次為周家弘、拒測累犯2次為李玉琪，酒駕累犯3次3人則為王明淦、陳維焄、何慶元。裁決所提醒，如酒測值達0.25mg/L以上涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理，罰鍰逾期未繳納者，裁決所依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

裁決所表示，酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，年底尾牙聚餐多，勿心存僥倖酒駕車上路，請找代駕服務或搭乘大眾運輸，「喝酒不開車，開車不喝酒」以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

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