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里長A走巡守隊誤餐費22.9萬 涉貪被起訴

高雄新興區方姓里長向警分局申請巡守隊員誤餐費，從中「暗坎」22萬餘元被依貪污罪起訴。示意圖。（資料照）

高雄新興區方姓里長向警分局申請巡守隊員誤餐費，從中「暗坎」22萬餘元被依貪污罪起訴。示意圖。（資料照）

2024/05/22 11:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市新興區方姓里長號召熱心里民成立巡守隊，再向新興警分局申請誤餐費，但巡隊員沒有拿到錢，向他索討後，里長才交出一部分誤餐費，隊員不滿檢舉，雄檢偵結後，認定方姓里長涉貪22萬9千餘元，偵結後依貪污罪起訴。

雄檢指出，2019年1月，方姓里長當選後，在里內成立守望相助隊，並依規定向轄區新興警分局申請29萬餘元的誤餐費；2020年8月，有隊員發現自己沒有拿到誤餐費，向方姓里長索討後，方姓里長才把誤餐費共6萬多元補發給4名隊員，其餘沒索討的隊員則放在自己口袋私用，再繼續向分局申請經費，直到2022年8月才因被人檢舉東窗事發。

檢調前往搜索時，方姓里長乖乖交出巡守隊員出入登記簿及相關印鑑配合調查，但他一開始辯稱不是要挪為私用，而是想等到年底再一次發放給隊員作為年終獎金，但檢調傳喚多名隊員作證，他們都說沒有拿過錢。

雄檢根據證人供詞，再傳喚方男出庭時，方男見無法抵賴，只好坦承犯行；檢方查出，方姓里長從2018年3月起至2022年4月，共向新興警局申請29萬餘元的誤餐費，但只有發給4名隊員6萬多元，「暗坎」22萬9千餘元，因此偵結後依貪污罪將他起訴。

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