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醋男駕車衝撞前女友新歡 2男所駕還是同一款車型

金門縣金湖鎮清晨發生一起疑似爭風吃醋案，楊姓男子開車衝撞莊姓男子，莊男送醫，車尾毀損。（讀者提供）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

金門縣金湖鎮清晨發生一起疑似爭風吃醋案，楊姓男子開車衝撞莊姓男子，莊男送醫，車尾毀損。（讀者提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/05/22 10:48

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣一名楊姓男子疑因不滿前女友另結新歡莊姓男子，今天清晨與莊男相約談判；楊男抵現場時一時醋勁大發，竟於鬧區開車衝撞莊男，現場留下大片血跡，民眾還發現兩人所駕都是同一款車型；警方檢測楊男酒測值達0.46MG/L，全案依違反刑法殺人未遂罪及酒後駕車罪偵辦中。

縣警局金湖分局表示，上午5點多接獲報案，指市區中正路發生車禍，員警到場發現，兩輛白色轎車一前一後發生碰撞，疑因男女感情糾紛所致；經查，楊男於KTV消費飲酒時，接獲莊男電話，雙方相約談判。

警方表示，當時楊男開車前往，在中正路一家早餐店對面，發現莊男站立於車旁，楊男醋勁大發，開車衝撞莊男，導致莊男頭部、腿部受傷，車輛尾部損毀，楊男車頭受損，由於現場產生巨大聲響，驚醒附近居民。附近店家阿伯說「有喔，很大聲，趕快從裡面跑出來」；早餐店一名客人還發現，兩輛肇事車輛的車款和顏色都一樣，可能兩名男子連喜歡的車子都同款。

金湖分局表示，員警到場，除協助將腿骨折的莊男送醫救治，並當場將楊男壓制逮捕，楊男酒測值為0.46MG/L，全案將依違反刑法殺人未遂罪及酒後駕車罪偵辦。

金湖分局長楊志源說，男女遇到感情糾紛，暴力是不可能解決問題的，彼此都應該展現成熟的態度，理性溝通；如果因一時的衝動而誤觸法律，徒留悔不當初的遺憾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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